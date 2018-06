Die Ungewissheit nagt an allen, die Zeit rinnt davon. In knapp drei Wochen gibt es Sommerferien. Was danach mit der von der Schließung bedrohten Grundschule in Lieg – eine von noch vier zur Disposition stehenden Einrichtungen im Land – passieren soll, ist unklar. Gibt es Hoffnung, dass die Schule bestehen bleibt? Wie ist die weitere Vorgehensweise? Oder wird sich gar das Szenario von Klotten wiederholen? Dort kam die Nachricht von der endgültigen Schließung erst in den Ferien.

Die Situation nimmt groteske Züge an. Anfang der Woche hatte die Lieger Grundschule die Kindergarten- und und womöglich zukünftigen Schulkinder zu Besuch. Darunter war auch Ralf Lauxens Sohn. Der Schulelternsprecher ...

Lesezeit für diesen Artikel (753 Wörter): 3 Minuten, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.