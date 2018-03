Der Spaß gibt den Ton an: Interview mit Martin Neukirch

Aus unserem Archiv

Martin Neukirch ist der neue Vorsitzende des Sängerkreises Cochem. Der 59-Jährige aus Bruch bei Wittlich war bis zur Frührente als Kirchenmusiker in Trier tätig. Derzeit leitet er fünf Chöre, darunter den gemischten Chor in Mesenich und vier weitere Chöre in Eifel und Hunsrück. Im Gespräch mit der RZ verrät er nicht nur, was er als Sängerkreisvorsitzender vorhat, sondern auch, wie er seine persönliche Begeisterung für Musik und Gesang an die 27 Chöre im Sängerkreis weitergeben möchte.