Verkehrsteilnehmer, die in den vergangenen Tagen die B 49 und 416 am Kardener Moselbrückenkopf passieren wollten, brauchten vor allem eines: viel Geduld. Grund sind drei Ampeln, die wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten auf den Fahrbahnen an der Mosel sowie auf der Brücke selbst den Verkehr regeln. Folge: lange Rückstaus. Bernd Cornely, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz räumt ein: „Wir hatten zum Teil Wartezeiten von bis zu 60 Minuten.“ Er stellt aber auch ein baldiges Ende der Misere in Aussicht.

Auf die Baustelle am Kardener Brückenkopf angesprochen, fragt ein Mann am Pommerner Moselimbiss am Dienstagmittag: „Hätten die damit nicht warten können, bis zumindest schon mal ein paar Autos runter sind ...

Lesezeit für diesen Artikel (492 Wörter): 2 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.