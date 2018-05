Archäologen waren von den Funden auf der Hahnwiese in Ulmen begeistert, die Stadt selbst hätte vermutlich auf die Ausgrabungen in dem geplanten neuen Baugebiet, in dem überraschend römische Grabanlagen entdeckt wurden, verzichten können. Denn für die Eifelstadt ist es durchaus kompliziert, die hohe Nachfrage für Bauplätze zu bedienen. Zudem musste Ulmen die Ausgrabungen aus eigener Tasche bezahlen. Ist der Weg nun frei für das neue Baugebiet „Auf der Hanwiese II“?

32 Bauplätze sollen auf einer Fläche oberhalb des Ulmener Baches entstehen. Das schwierige bürokratische Verfahren hat erst begonnen, trotzdem liegen Stadtbürgermeister Thomas Kerpen bereits 30 Reservierungen vor. Die Nachfrage ...

