Sieben Atomwaffengegner haben am Morgen die Start- und Landebahn des Fliegerhorsts Büchel unerlaubt betreten, um den Abzug der Atombomben zu fordern. Die Teilnehmer im Alter von 27 bis 78 Jahren durchschritten den Militärzaun und besetzten dann das Rollfeld. Bereits vergangene Woche waren 18 Aktivsten in den Fliegerhorst eingedrungen (die RZ berichtete). Dieses Mal gehörten die Demonstranten zu den Quäkern, einer freien Religionsgemeinschaft, in der das Friedenszeugnis ein zentraler Bestandteil ist. Verstärkt wurden sie vom Netzwerk Friedenssteuer und Pax Christi.

Auf dem Rollfeld sangen und musizierten sie mit Akkordeon und Flöte, streuten Blumensamen „und verwandelten die Startbahn für eine kurze Zeit in einen Ort des Lebens“, wie die Aktivisten selbst ...

