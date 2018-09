Das ganze Wochenende stand Mayen im Zeichen des Stein- und Burgfestes. Beim beliebten Heimatfest werden Traditionen gepflegt und erhalten. Eine bunte Mischung aus Handwerk zum Anfassen, Festgottesdienst, Festumzug und dem anschließenden Fassanstich, guter Stimmung mit abwechslungsreicher Musik im Festzelt am Abend, kulinarischen Genüssen in den Burggärten, einem Bauern- und Handwerkermarkt in der Genovevaburg und einer gut besuchten Stadt zum verkaufsoffenen Sonntag, machen dieses Fest Anfang September jährlich zu etwas Besonderem. Tausende Besucher ließen es sich daher auch nicht nehmen, Einkauf und Unterhaltung zu kombinieren und strömten bei bestem Wetter das gesamte Wochenende über in die Eifelstadt.

Traditionell prägen die Zünfte mit ihren handwerklichen Aktionen das Bild auf dem Marktplatz. Zunftmeister Erich Nöthen ist schon seit vielen Jahren mit seinem Dachdeckerbetrieb einer der ausstellenden Handwerksbetriebe. Für ihn ...

