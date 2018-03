Im Elztal und im nahe gelegenem Pommerbachtal häufen sich die illegalen Fahrten mit teils wettbewerbstauglichen Enduro-Motorrädern und Quads. Bäche, Wanderwege und Traumpfade werden regelrecht durchpflügt, Tiere aufgescheucht, sodass sie ihre Nester und schutzbedürftigen Jungen verlassen. Die „Spaßfahrer“ richten große Schäden an den Wegen sowie immense ökologische Schäden auch am Bachbett und der Fauna der Bäche an, heißt es in einer Pressemitteilung der VG Maifeld.

Das rheinland-pfälzische Lachsprogramm, Teil des internationalen Wiederansiedlungsprojekts „Lachs 2020“, ist dadurch akut gefährdet. Die VG-Verwaltung Maifeld bittet Wanderer, die entsprechende Vorfälle beobachten, um Hinweise. Genau dort, wo im Herbst Junglachse besetzt ...

