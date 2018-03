Erstmals in der Vereinsgeschichte: Neues Dreigestirn regiert nun Hausten-Morswiesen

Detlef Kaul ist bereit für seinen großen Auftritt. Seit vier Jahren hegt der Mitbegründer und Vorsitzende des Hausten-Morswiesener Karnevalsverein den Traum, einmal Prinz in seiner Heimatgemeinde zu werden. In diesen Tagen ist seine Regentschaft zum Greifen nahe.

Das erste Hausten-Morwiesener Dreigestirn freut sich schon auf den anstehenden Termine. Jungfrau Johanna I. (Jan Lamberti, von links), Prinz Deddy I. (Detlef Kaul) und „Boor“ Arno I. (Klapperich) sind bereit.

Foto: Elvira Bell

Mit seiner Deftigkeit, dem Hausten-Morswiesener „Boor“ Arno I. (Klapperich), und Jungfrau Johanna I. (Jan Lamberti) wird Kaul als Prinz Deddy I. in der Vordereifelgemeinde ab dem kommenden Samstag, 20. Januar, unter dem Motto „Hauste-Mursche stäht Kopp“ das karnevalistische Zepter schwingen. „Wir sind schon zu 25 Veranstaltungen und Empfängen eingeladen“, erzählt der designierte Prinz unserer Zeitung erfreut.

Die Ornate des ersten Dreigestirns in der Geschichte des Vereins sitzen wie angegossen. Und schon jetzt trägt seine Deftigkeit ebenso wie der „Stadtbewahrer“ in Köln den Gemeindeschlüssel an seinem Gürtel. Diesen bekommt er offiziell allerdings erst am Samstag verliehen. Voller Stolz hat der „Boor“ auch seinen Dreschflegel, ein Original aus der Eifel, dabei. In ihren karnevalistischen Rollen fühlen sich die drei Vorstandsmitglieder des im Jahre 2013 gegründeten Hausten-Morswiesener Karnevalsverein sichtlich wohl. „Wir haben unsere Ornate in Form und Farbe in Anlehnung an die des Kölner Dreigestirns beim gleichen Hersteller in Mönchengladbach maßanfertigen lassen“, berichtet die künftige Tollität. Lediglich die Bordüren und Goldpressen sind etwas einfacher gehalten. Dennoch musste Kaul für das Kleidungsstück mit den Puffärmeln und dem Stehkragen, das ihn durch die Session begleiten wird, mehrere Tausend Euro bezahlen. Ein wenig Sorgen bereiten ihm allerdings seine roten Schuhe. In ihnen kann er noch nicht so gut gehen. „Das liegt an dem Absatz.“ Für seinen ersten königlichen Auftritt muss seine Tollität die Schuhe daher zunächst noch richtig einlaufen.

Das Dreigestirn wird von einem großen Hofstaat, unter anderem von einigen Familienangehörigen, flankiert. Hofdame Elke ist die Frau von Prinz Deddy I. Die Hofdamen Kerstin und Chiara sind seine Schwester beziehungsweise seine Tochter. Stadtsoldat Carsten ist der Sohn des Prinzen. Hofdame Jenny ist die Frau von Jungfrau Johanna I. Weitere Hofdamen sind Manuela Klein, Karo Meyer und Hiltrud Caspers. Letztgenannte hat als Prinzessin Trutchen „von Kauz und Eule“ mit dem Stadtsoldaten Siegfried Caspers alias Prinz Siggi „von Kupfer und Zink“ das Narrenvolk im Jahr 2016 regiert. Hofmarschall ist Michael van den Berg, sein Vertreter David Caspers, Sohn des Prinzenpaares von 2016. Als Schatzmeister fungiert Raffael Münk, als Minister des öffentlichen Rechts Ortsbürgermeister Norbert Klapperich. Auch um das Sessionslied, die Orden und den Prunkwagen haben sich die Karnevalisten schon frühzeitig gekümmert.

Schon jetzt scheint die 400-Seelen-Gemeinde mit Blick auf den zweiten Nachtzug Kopf zu stehen. „Wir erwarten rund 4000 Besucher“, sagt Kaul. Am Freitag, 8. Februar, werden sich ab 18.11 Uhr acht große Prunkwagen, neun Fußgruppen und vier Musikkapellen durch die Straßen des Ortes schlängeln. Ehe im Gemeindehaus die Afterzug-Party beginnt, wird es zum Abschluss des Umzugs ein rund zwölfminütiges Feuerwerk geben. Dieses wird von Pyrotechnik-Weltmeister Helmut Reuter aus Müllenbach und seinem Team vorbereitet.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell