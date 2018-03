Eltern in Mayen können aufatmen: Kinderarztpraxis zieht ans Krankenhaus

Die Mayener Praxis für Kinder- und Jugendmedizin des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Mittelrhein zieht an den Krankenhausstandort St. Elisabeth in Mayen. Das teilt das Gemeinschaftsklinikum (GK) Mittelrhein mit, zu dem sowohl das MVZ als auch das Mayener Krankenhaus gehören. Die Praxis soll zum 1. April 2018 wiedereröffnet werden.

Die kinderärztliche Versorgung in Mayen ist gesichert. Am 1. April wird die Praxis wiedereröffnet, teilt das Gemeinschaftsklinikum mit. Foto: dpa

Wer der neue Arzt sein wird, möchte das Gemeinschaftsklinikum allerdings noch nicht sagen. Der Name solle erst dann kommuniziert werden, „wenn der zukünftige neue Mitarbeiter dies wünscht“, teilt Kerstin Macher, Pressesprecherin des Gemeinschaftsklinikums, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bei dem Mediziner handele es sich um eine Neueinstellung im MVZ Mittelrhein.

Das ist auch ein Grund dafür, dass der Betrieb der bestehenden Mayener Kinderarzt-Praxis nicht nahtlos fortgesetzt werden kann. Der designierte Nachfolger muss eine Kündigungsfrist einhalten. Zudem sind sowohl ein Umbau als auch der Umzug der Praxis ans Krankenhaus notwendig und brauchen Zeit.

In der Pressemitteilung des Gemeinschaftsklinikums spricht Geschäftsbereichsleiterin Sabine Krause von einer noch besseren „Anbindung an unseren Krankenhausstandort und die dort etablierte Station für Kinder- und Jugendmedizin“. Zugleich werde das Leistungsspektrum der Praxis ergänzt, beispielsweise um den Bereich der Kinderkardiologie.

Darauf verweist auch GK-Pressesprecherin Kerstin Macher auf Anfrage der RZ, warum die Praxis nicht am bestehenden Ort weitergeführt wird. Das sei zwar möglich gewesen, „aber wir wollen eine bessere Anbindung an unseren Krankenhausstandort und die dort etablierte Kinder- und Jugendstation erreichen, um die Synergien heben zu können“, teilt Macher mit. „Die jetzigen Räumlichkeiten können dann einer anderen Nutzung zugeführt werden.“ Mit der Praxis ziehen auch alle bisherigen Mitarbeiter in die neue Praxis am Krankenhaus.

Auch den Patienten der bisherigen Kinderarztpraxis will das Gemeinschaftsklinikum den Wechsel in die neue Praxis anbieten, sagt Macher. Sie weist aber auf die freie Arztwahl in Deutschland hin. „Daher entscheidet der Patient beziehungsweise seine Eltern, ob sie dann auch in unsere neue Praxis kommen. Wir begrüßen dies ausdrücklich, zumal wir das Leistungsspektrum erweitern.“

Allerdings können für das erste Quartal 2018 keine Termine eingefordert werden, teilt Macher weiter mit. Darüber habe das Gemeinschaftsklinikum die Eltern bereits seit einigen Wochen informiert. „In Notfällen stehen natürlich die gewohnten Anlaufstellen auch an unseren Standorten zur Verfügung, genauso wie die übrigen Kinderärzte der Region“, sagt Macher weiter.

Landrat Alexander Saftig betont: „Wir freuen uns, dass die Praxis zum 1. April 2018 wiedereröffnet und damit die Zeit ohne pädiatrische Praxis in Mayen so kurz wie möglich gehalten wird. Nicht zu vergessen die Arbeitsplätze, die damit gesichert werden.“ Wichtig sei der „klare Schulterschluss von der Kreisspitze über den Oberbürgermeister der Stadt Mayen bis zum Krankenhaus“ gewesen, wird Saftig in der Pressemitteilung weiter zitiert, um „schnell eine Lösung zu finden, damit Wege und Wartezeiten für die Eltern und deren Kinder sich nicht verlängern“.

Bereits seit Anfang 2017 hatte das GK Mittelrhein mit Hochdruck Nachfolger für die Doktoren Hubertus Hielscher und Klemens Ellebrecht gesucht. „Zunächst ohne Erfolg“, räumt das Gemeinschaftsklinikum in seiner Pressemitteilung ein, „weil sich leider die eine oder andere Lösung zur Nachfolgeregelung bislang aus persönlichen Gründen der potenziellen Kandidaten zerschlagen hat.“ Das sei deutschlandweit allerdings kein Einzelfall, betont das Gemeinschaftsklinikum und beruft sich dabei auf eine Presseerklärung des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.

Unter den Eltern, deren Kinder in der Mayener Praxis behandelt werden, hatte die unklare Nachfolge-Situation der vergangenen Wochen große Besorgnis ausgelöst (die RZ berichtete). Viele fürchteten, sich einen neuen Arzt suchen zu müssen – keine einfache Aufgabe: „Die Suche nach einem neuen Kinderarzt ist nicht so einfach“, berichtete eine betroffene Mutter. „Viele umliegende Praxen nehmen niemanden mehr auf.“

Von unserem Redakteur Hilko Röttgers