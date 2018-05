In Mendig wird es von Juni an einen neuen Seniorentreff geben. Dafür sorgt der Verein Pro Mendig, der das Angebot auf die Beine stellt. An jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat können dann Menschen ab 65 Jahren ins „Haus am Lindenbaum“ in Obermendig kommen. Los geht es am 6. Juni um 14.30 Uhr mit der feierlichen Eröffnung im Beisein von Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel. Das soll aber nur der Anfang sein. Für die kommenden Monate haben sich die Organisatoren viel vorgenommen.

„Jeder kann kommen“, sagt Karl Gunkel, der Vorsitzende von Pro Mendig. „Dann gibt es eine bunte Mischung quer durch die Gemeinde. Das ist uns wichtig.“ Wer zum Seniorentreff kommen möchte, ...

Lesezeit für diesen Artikel (420 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.