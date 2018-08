Der Krahnenberg und die Rheinanlagen zählen nicht nur für Touristen zu den beliebtesten Anlaufpunkten in der Bäckerjungenstadt. Genutzt werden die beiden Naherholungsgebiete auch gern von Wanderern, Joggern und Naturfreunden. So wie vor rund 40 Jahren könnte auch künftig an einem der beiden potenziellen Standorte den Andernachern und ihren Besuchern wieder kostenfrei und unter freiem Himmel „Lust auf Leibesübungen“ gemacht werden. Gibt es in Andernach bald eine Neuauflage des alten Trimm-Dich-Pfads?

Unter dem Motto „Mach mit – bleib fit“ wurde im Rahmen der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ unter der Regie von Katja Büchner eine Projektgruppe ins Leben gerufen. Büchner stehen Sarah ...

Lesezeit für diesen Artikel (552 Wörter): 2 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.