Die leer stehenden Geschäfte in der Stadthausgalerie machen den Andernachern Sorge. Der kürzlich erschienene Bericht in unserer Zeitung über die aktuelle Situation veranlasste unseren Leser Klaus Buchwald dazu, in seinem umfangreichen Archiv zur jüngsten Stadthistorie zu wühlen: Die Geschichte der Stadthausgalerie sei nämlich eng mit dem zuvor gescheiterten Kaufhausprojekt Horten am selben Standort verknüpft, welches seinen Ursprung wiederum im großen Stadtsanierungsprojekt der 70er-Jahre habe.

Die Bilder und Dokumente, die Klaus Buchwald der RZ zur Verfügung stellte, verdeutlichen, dass die Geschichte der Einkaufsstadt Andernach in den vergangenen 40 Jahren recht wechselhaft verlief – und über ...

Lesezeit für diesen Artikel (483 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Andernach Wieder zwei Geschäfte weniger: Hat die Andernacher Stadthausgalerie eine Zukunft?

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.