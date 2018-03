Sommerfest-Premiere: Veranstalter freuen sich über das neue Rhein in Flammen

Zufriedene Gesichter bei der Koblenz-Touristik: Allein in Koblenz wollten 50 000 Menschen den Rhein in Flammen erleben. Und wenn man die Gesamtstrecke bis Spay betrachtet, dürfte die Zahl der Zuschauer sogar bei rund 125 000 gelegen haben. Obwohl die genauen Zahlen noch ermittelt werden müssen, steht für die Veranstalter bereits fest: Der Abwärtstrend der vergangenen Jahre ist gestoppt. Und das liegt nicht nur am schönen Wetter.

Schlüssel zum Erfolg war es, das Spektakel in ein neues dreitägiges Sommerfest einzubinden, dessen Motto "Auf zu neuen Ufern" auch eine Ansage an die Zukunft ist. Gilt es doch, das im Zuge der Buga 2011 entstandene Gefühl zu bewahren. Tom Steinebach kündigt bereits jetzt an, dass weiter am Konzept gefeilt werden soll. Ziel ist es, möglichst viele in die Planungen einzubeziehen. "Wir wollen das Fest zu den Bürgern zurückbringen", betont der Veranstaltungschef der Koblenz-Touristik. Die ersten Rückmeldungen sind auf jeden Fall positiv. Beobachter loben vor allem den dezentralen Ansatz. Viele Bühnen statt eines zentralen großen Konzerts mit Tausenden von Gästen: Das wird der Ansatz sein, auf dem man auch 2013 aufbauen und mit dem man sich vom Kölner Spektakel absetzen will.

Die Strategie "klein aber fein" hat noch einen angenehmen Nebeneffekt: Für die Helfer – am Samstag waren allein in Koblenz rund 540 Frauen und Männer im Einsatz – wird es erheblich einfacher, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Da das Publikum von Bühne zu Bühne flanieren kann, bleiben Ansammlungen übersichtlich und Aggressionspotenziale gering. Dieser Ansatz macht sich schon jetzt im Polizeibericht bemerkbar. Es blieb vergleichsweise friedlich, die Beamten mussten nur selten eingreifen – und das, obwohl gerade in den späten Abendstunden das Besucheraufkommen höher war als in den Vorjahren.

Für die Koblenz-Touristik gilt es nun, die Werbung für das Fest weiter auszubauen. Denn mit dem Freitag sind die Organisatoren nicht ganz zufrieden. Trotz des attraktiven Rahmens und des Auftritts der Gruppe Brings kamen weniger Gäste als erwartet, enttäuscht ist Tom Steinebach trotzdem nicht. Seine Erfahrung zeigt, dass es trotz intensiver Werbung einige Zeit dauert, bis Veranstaltungen bekannt sind. Richtig zufrieden ist er mit der Tatsache, dass der neue Ansatz eines Festes zum Mitmachen bereits jetzt angekommen ist. Richtig rund lief es bei den Angeboten für Kinder am Deutschen Eck.

Für Tom Steinebach ist es wichtig, das Fest wieder zu einem Ereignis für alle Generationen zu machen. Das war es in den vergangenen Jahren nicht mehr. Vor allem das jüngere Publikum hatte sich zunehmend zurückgezogen und kam bestenfalls kurz vor dem Feuerwerk, um sich wieder schnell in die Klubs zu verabschieden. Dieses Mal war das nicht so. Aus Sicht der Koblenz-Touristik ist es gelungen, das Publikum deutlich früher an die Flussufer zu ziehen als in den Vorjahren. Damit dieser Trend der Stadt auch auf längere Sicht erhalten bleibt, plant Tom Steinebach jetzt, auch die Lützeler Seite besser anzubinden. Gegen die zahlreichen privaten Akteure ist diese Ansage übrigens nicht gerichtet. Die Stadt will möglichst viele einbinden, zumal es schon jetzt viele gute Erfahrungen gibt. Erklärtes Ziel ist es, das Sommerfest zu einer echten Bürgerbewegung zu machen.

Von unseren Redakteuren Reinhard Kallenbach und Lars Wienand