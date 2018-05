Die nicht allzu attraktive Rheinfront in Vallendar soll sich verändern. Vielleicht können die Vallendarer und ihre Gäste in nicht allzu ferner Zukunft an der Einmündung des Löhrbachs in den Rhein an einem Sandstrand oder auf einer Liegeterrasse ihre Freizeit verbringen. Dies sieht ein vorläufiges Arbeitspapier vor, das Stadtplaner Roland Kettering vom Planungsbüro BBP Kaiserslautern bei der jüngsten Stadtratssitzung vorstellte. Aus verschiedenen Modulen soll sich später ein Gesamtplan zusammensetzen, dessen Ziel ist, „das Rheinufer zu einer guten Adresse Vallendars zu machen“, wie Kettering betonte.

Die vorgestellte Planung fand die Zustimmung der Ratsparteien: „sehr gut gelungen“ (Wolfgang Borreck/CDU), „eine runde Sache (Wolfgang Heitmann/SPD), „eine enorme Aufwertung des Rheinufers“ (Joachim Karbach, ULV), „Ich finde den Plan ...

Lesezeit für diesen Artikel (466 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.