Seit knapp vier Wochen muss man im Landesbibliothekszentrum 50 Cent zahlen, wenn man auf Toilette gehen möchte – oder muss. Vor allem regelmäßige Nutzer ärgern sich darüber. Sehr. Denn wenn jemand wie der Koblenzer Thomas Reinke meistens viele Stunden am Tag in der Bibliothek am Bahnhofvorplatz arbeitet, dann kommen da leicht mindestens ein Euro am Tag, 25 Euro im Monat zusammen. „Mindestens ein etwa 90-jähriger Nutzer kommt nicht mehr, und die vielen ausländischen Männer, die hier vor allem vormittags arbeiten, haben sicher auch kein Geld zu viel“, sagt der 70-Jährige, der die Zeit im Bibliothekszentrum nutzt, um Beiträge für Wikipedia zu schreiben.

Als „ungeliebte Notlösung“ bezeichnet Bibliotheksleiterin Anette Gerlach die neu eingeführte Nutzungsgebühr. Aber die Zustände seien einfach nicht mehr hinnehmbar gewesen (die RZ berichtete). Seitdem die öffentliche Toilette am Bahnhofsplatz geschlossen ...

Lesezeit für diesen Artikel (471 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.