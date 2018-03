Koblenz und Region: Schnee bringt Chaos auf den Straßen mit sich

Aus unserem Archiv

Koblenz/Region

Chaos auf den Straßen in Koblenz und der Region: Der Schnee hat am Donnerstagmorgen für einige Unfälle und vor allem extrem viel Stau gesorgt. Die Autofahrer brauchten jedenfalls fast überall Geduld, vor allem auf den großen Einfallstraßen in die Stadt.