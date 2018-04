Mit dem alten Fährhaus am Stausee hat das neue Hotel Fährhaus, das am Moselufer in Metternich entsteht, nicht viel mehr gemein als den Standort. War das mittlerweile abgerissene Traditionshotel zuletzt durchaus in die Jahre gekommen, so sieht man schon jetzt: Das neue Hotel und Restaurant an dieser Stelle wird groß, lichtdurchflutet und modern. Im Herbst – derzeit geplant ist Oktober – soll das Haus fertig sein, kündigt Bauherr Frank Gotthardt an, der das Hotel 2013 von den damaligen Besitzern gekauft hat und seither komplett erneuert.

Der erste Einblick, den einige geladene Gäste jetzt im Inneren des Fährhauses gewinnen konnten, ist schon einmal vielversprechend. Die Präsidentensuite im obersten Stock des 24 Meter hohen Gebäudes wurde in ...

Lesezeit für diesen Artikel (303 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.