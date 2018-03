Hochschule Koblenz lockt immer mehr Studenten an: Zahlen an der Uni sinken – was steckt dahinter?

Im Studienjahr 2017 haben sich landesweit 580 Studienanfänger weniger als im Vorjahr an einer der 22 rheinland-pfälzischen Hochschulen eingeschrieben. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt und nennt als Grund weniger Neuimmatrikulationen an den Universitäten. Das gilt auch für die Uni Koblenz-Landau, die landesweit sogar den höchsten Rückgang verzeichnet. Gleichzeitig aber hat die Hochschule Koblenz den größten Zuwachs an Studienanfänger in Rheinland-Pfalz. Die RZ blickt hinter die Zahlen.

Volle Hörsäle zum Semesterauftakt: Das ist seit Jahren ein gewohntes Bild an Universität und Hochschule. Zuletzt sind vor allem an der Hochschule die Zahlen explodiert. Foto: Archivfoto Annette Hoppen

Für Christiane Gandner, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule Koblenz, ist es kein Zufall, dass die Einrichtung in den letzten Jahren zur größten Hochschule für angewandte Wissenschaft in Rheinland-Pfalz angewachsen ist: „Wir haben das aktiv angestrebt.“ 147 Studienanfänger mehr als 2016 haben sich im vergangenen Jahr eingeschrieben. Gründe dafür nennt Gandner mehrere: „Die Umbenennung 2012 in Hochschule Koblenz war mehr als Kosmetik, seitdem haben wir die Forschung intensiviert, die Qualität der Lehre verbessert und neue, attraktive Studiengänge – oft als Reaktion auf die Nachfrage des Arbeitsmarktes – gestartet. Zu nennen sind etwa der Masterstudiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften oder ganz aktuell gemeinsam mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt der duale Studiengang Wasserbau/Bauingenieurwesen.“ Zudem gebe es mehr Unterstützungsangebote für die Studierenden und das Studienangebot werde besser beworben. Als Momentaufnahme sieht Gandner die positive Entwicklung nicht. Zwar sei es noch ein langer Weg bis zur völligen Gleichstellung der Hochschulen mit den Universitäten, „aber es spricht sich immer mehr herum, dass wir ein erstklassiges Studienangebot mit hoher Anwendungsorientierung aufweisen“, bekräftigt sie. Viele Absolventen hätten bereits Jobangebote, „bevor überhaupt die Tinte auf ihrer Abschlussarbeit trocken ist“.

Am RheinMoselCampus in Koblenz ist die Gesamtzahl der Studenten in Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechatronik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen gestiegen. Aktuell lernen fast 9700 Studierende an der Hochschule, an der Hochschule Trier sind es rund 7600. Doch der Zuspruch hat auch Schattenseiten: Personell und räumlich kommt die Hochschule nach Gandners Schilderung an ihre Kapazitätsgrenzen. Zwar soll ein Trakt bald um 600 Quadratmeter erweitert werden, „aber wir bräuchten mehr Dauerstellen, um die Mehrarbeit zu bewältigen“, betont die Sprecherin. Sollte das Wirtschaftsministerium keine Abhilfe schaffen, müsse die Hochschule darüber nachdenken, das Wachstum einzufrieren, beispielsweise über die Einführung von Zulassungsbeschränkungen. Im Vergleich mit anderen Regionen seien die hiesigen Hochschulen gemessen an der Bevölkerungsdichte in der Region Mittelrhein/Westerwald nicht nur personell, sondern auch hinsichtlich der Verfügbarkeit der Studienplätze schlecht ausgestattet. Hier müsse die Landesregierung in die Pflicht genommen werden: „Es kann nicht sein, dass die Region abgehängt wird“, fordert Gandner.

An der Universität Koblenz-Landau ist man dagegen offenbar zufrieden. 267 Einschreibungen weniger als 2016 verzeichnet die Statistik. Aber „lediglich die Zahl der Hochschulerstsemester, also der Studierenden, die zuvor an keiner anderen Hochschule eingeschrieben waren, ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig“, sagt die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Giovanna Marasco-Albry. Dieser Anteil an Studienanfängern ohne Vorstudien variiere von Jahr zu Jahr. Wegen der Schwankungen könnten keine konkreten Rückschlüsse gezogen werden, die den Rückgang im aktuellen Semester erklären würden. Die Gesamtstudierendenzahl hat am Campus Koblenz jedoch um 190 auf derzeit 8600 zugenommen: „Die Universität Koblenz-Landau konnte auch in diesem Studienjahr ihre Attraktivität deutlich steigern“, meint Marasco-Albry. Besonders beliebt sind die Lehramtsstudiengänge, insbesondere für die Grundschule. Einen großen Zuwachs verzeichnet die Universität in dem 2012 eingeführten Zwei-Fach-Bachelorstudiengang. Ebenfalls positiv entwickelt sich das Studienangebot des Zentrums für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung (ZFUW). „Mit einer Gesamtstudierendenzahl von rund 17.000 Studierenden an beiden Campi bleibt die Universität Koblenz-Landau mit großem Abstand zweitgrößte Universität in Rheinland-Pfalz“, betont die Referentin.

Von unserer Mitarbeiterin Katharina Demleitner