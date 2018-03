GroKo Ja oder Nein? Das sagen die Koblenzer Politiker von CDU und SPD

Nachdem sich Union und SPD nach zähen Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben, kann einer neuen Großen Koalition jetzt eigentlich nur noch eins in die Quere kommen: ein Veto der Genossen. Die rund 463.000 SPD-Mitglieder stimmen vom 20. Februar bis zum 2. März über den Vertrag ab – und entscheiden damit, ob ein paar Tage später ein neues Kabinett vereidigt werden kann oder nicht. Eine schwierige Entscheidung, vor der sie stehen. An der Basis jedenfalls wird heftig diskutiert.

Die SPD-Mitglieder werden darüber abstimmen, ob ihre Partei wieder Teil einer Großen Koalition wird oder nicht. Beim Sonderparteitag gab es noch eine Mehrheit für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen (Foto) – ob es nun wieder Zustimmung gibt, das ist allerdings selbst in Koblenz unklar. Foto: dpa

„Niemand schreit Hurra – ob es nun um eine Entscheidung für oder gegen die GroKo geht“, sagt Ferhat Cato, viele Jahre Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Goldgrube und seit einigen Monaten des Ortsvereins Engers. Seiner Einschätzung nach „winden“ sich die Genossen in die eine oder andere Richtung, und eine von beiden Seiten überwiegt notgedrungen.

Die eine Position: Lieber der (GroKo)-Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Die andere: Eine Große Koalition ging auch bislang vor allem auf Kosten der SPD, und mit einer Neuauflage geht das schleichende Sterben der Partei nur weiter. Cato ist der Meinung: Die Basis der Sozialdemokraten ist mehrheitlich gegen eine neue Koalition aus Union und SPD. „Das ist letztlich eine Trennung zwischen oben und unten: Die Parteispitze, die Abgeordneten, Referenten und so weiter sind dafür, die Basis ist dagegen.“

Klaus Möntenich, Vorsitzender des Ortsvereins Neuendorf-Wallersheim, ist da anderer Meinung. „Anfänglich war eine Mehrheit gegen die GroKo, aber jetzt sind die Inhalte im Koalitionsvertrag für viele annehmbar“, sagt er. Jeder Einzelne müsste abwägen, ob das Pro oder das Contra bei ihm überwiegt. Aber: Wirkliche Alternativen scheint es nicht mehr zu geben, nachdem Modelle wie eine geduldete Minderheitsregierung vom Tisch sind.

Im Ortsverein Horchheim gibt es sowohl Genossen, die für die GroKo sind, als auch solche, die klar dagegen stehen, sagt die Vorsitzende Gertrud Block – „und sie bleiben auch bei ihrer Meinung“. Ein Seitenhieb auf die Bundes-SPD und ihre Kehrtwende in Sachen Großer Koalition? Block selbst jedenfalls kritisiert die Haltung nach dem Motto „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“, die in Berlin an den Tag gelegt wurde. Bevor etwas angekündigt wird (zum Beispiel: Mit uns gibt es keine Große Koalition mehr), sollte der eine oder andere mal sein Hirn anschalten, findet Block. „Am Ende geht es um Deutschland – und um die Glaubwürdigkeit der SPD.“

Detlev Pilger (SPD). Foto: Büro Detlev Pilger

Für den Koblenzer SPD-Vorsitzenden Detlev Pilger hingegen überwiegt am Ende der Verhandlungen eindeutig das Positive. Das erzielte Ergebnis bei der Verteilung der Ressorts findet er gar „sensationell“. Das Außenministerium, Finanzen sowie Arbeit und Soziales: „Wir haben alles bekommen, was wir haben wollten“, meint der Bundestagsabgeordnete und ist damit sehr zufrieden. Aus seiner Sicht zeige sich daran aber auch, unter welchem Druck die Kanzlerin in den Verhandlungen stand.

Doch auch abseits der Frage der Ministerien, die die SPD übernehmen könnte, ist er auch mit dem Inhaltlichen zufrieden. Klar sei ja bereits im Vorfeld gewesen, dass man seine Vorstellungen in solchen Verhandlungen nicht zu 100 Prozent umsetzen kann. Aber für die bei der Wahl erreichten 20,5 Prozent seien gute Ergebnisse aus sozialdemokratischer Sicht verhandelt worden. Und daher wäre es für den frisch gewählten sportpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion schwer zu verkaufen, warum man sich jetzt doch noch vor der Regierungsbildung zurückziehen sollte. Dennoch ist dem Koblenzer Politiker natürlich klar, dass jetzt die Mitglieder die Wahl haben.

Überzeugungsarbeit will Pilger leisten, hat gleich mehrere Veranstaltungen in der Region, in denen er die Basis überzeugen will. Für ihn ist klar: Unter den jetzt verhandelten Voraussetzungen sollte die SPD erneut eine Große Koalition eingehen. Zumal ja vereinbart sei, dass nach zwei Jahren eine Art Kassensturz erfolgen soll: „Dann wird ein Fazit gezogen und überprüft, was wir erreicht haben und was nicht.“

Insgesamt ist Pilger davon überzeugt, dass die Parteimitglieder der GroKo zustimmen werden, mindestens mit einem Ergebnis wie bei der Abstimmung über die Aufnahme der Verhandlungen in Bonn, als 56,4 Prozent sich letztlich dafür aussprachen. Die Rückmeldungen, die er bislang von der Koblenzer Basis erhalten habe, seien gemischt – auch mit klaren Kritikern darunter. „Aber der größte Teil sagt, es ist das Beste, was wir im Moment machen können.“

Auch Pilger selbst wünscht sich an einigen Stellen Nachbesserungen, wünscht sich, dass etwa beim sozialen Wohnungsbau Ziele konkreter gefasst werden, ebenso in seinem Spezialgebiet Sport, wenn es um die Fortführung energetischer Sanierung von Sportstätten geht. „Wir müssen sehen, was noch zu erreichen ist.“ Aber werben wird er für eine erneute Große Koalition unter den aktuellen Bedingungen.

Von Ingo Schneider und Stephanie Mersmann