Bald heißt es wieder „Das Runde muss ins Eckige“ – in nur wenigen Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Allein darüber zu sprechen, ruft bei leidenschaftlichen Fans bereits Assoziationen hervor – pure Emotionen, Sonne, Feierei. Und was gehört zu einer ordentlichen Fußballfeier? Natürlich die richtige Hymne! Das dachte sich auch die Band Vorstadtsaga und liefert mit „In Schwarz Rot Gold“ ihren eigenen Beitrag zur Fußballkultur an Rhein und Mosel.

Vorstadtsaga besteht aus vier jungen Erwachsenen aus dem Koblenzer Umkreis: Felix Fritsche (24), Max Harland (22), Nicholas Duhr (22) und Yannick Mourot (26). In Sachen Gassenhauer ist die Band ...

Lesezeit für diesen Artikel (431 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.