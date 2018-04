Die schwindende Bedeutung des christlichen Glaubens bringt es mit sich, dass sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche in jüngster Vergangenheit zahlreiche Gotteshäuser aufgegeben haben – und dies wohl künftig auch weiterhin tun werden. So hat allein die katholische Kirche seit der Jahrtausendwende rund 500 ihrer Gotteshäuser aufgegeben, und 140 davon abgerissen. Allein in Koblenz wurden im vergangenen Jahr die Kirche Maria Hilf in Lützel abgerissen und die Heilig-Kreuz-Kirche in Ehrenbreitstein profaniert. Was mit diesem Gebäude geschehen soll, ist zurzeit noch unklar. Der Kunsthistoriker Dr. Martin Bredenbeck referierte nun im Rahmen der Reihe „Katholisches Forum Koblenz“ im Bischöflichen Cusanus-Gymnasium darüber, wie die Nachnutzung einer Kirche aussehen kann.

Aus kunsthistorischer Sicht ist es Bredenbeck dabei vor allem wichtig, dass sowohl von der Architektur als auch vom Inventar so viel wie möglich erhalten bleibt. Betroffen von Schließungen sind vor ...

Lesezeit für diesen Artikel (291 Wörter): 1 Minute, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.