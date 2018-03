Bahnarbeiten in Koblenz-Horchheim: Emser Straße voll gesperrt

Aus unserem Archiv

Horchheim

Aufgrund von Wartungsarbeiten am nördlichen Bahnübergang in Horchheim muss in der Zeit von Samstag, 24. März, ab 14 Uhr, bis Montag, 26. März, 5 Uhr, die Emser Straße gesperrt werden. Auch die Omnibusse der Linie 6 müssen umgeleitet werden.