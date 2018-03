Tausche Kühe gegen Drahtesel: Heilpraktikerin und Hirtin aus Laufersweiler radelt bis nach Polen

Vielen Menschen ist Ute Braun bekannt als Heilpraktikerin und Hirtin, die ihre Sommer von April bis Oktober alljährlich auf einer Alp in den Schweizer Bergen verbringt. Doch im vergangenen Jahr tauschte Braun zwei Monate lang ihre Kühe und Berge ein gegen einen treuen Drahtesel. Per Fahrrad ging es für sie von den Hunsrückhöhen bis nach Polen. Im März wird sie ihre Eindrücke der Reise erstmalig in zwei Vorträgen präsentieren.

Angekommen an der Ostsee (oben), hat Ute Braun ihre Fahrradtour von Laufersweiler nach Allenstein in Polen schon fast geschafft. Foto: Ute Braun

Ihre Reise führte Ute Braun durch Berlin. Foto: Ute Braun

Es ging vorbei an Burgen und Schlössern, entlang der Saale bis zum Hof eines Freundes, der vor einigen Jahren nach Polen ausgewandert ist. Foto: Ute Braun

Beim Freund packte Ute Braun kräftig mit an beim Füttern und Melken der Kühe. Foto: Ute Braun

Und natürlich half sie bei der Herstellung von Käse – kein Problem für Braun, die seit 30 Jahren ihre Sommer auf einer Schweizer Alm verbringt.. Foto: Ute Braun

Die richtig sportliche Radfahrerin sei sie eigentlich nicht, sagt Braun, auch wenn ihr das Rad immer noch lieber sei, als zu Fuß unterwegs zu sein. „Vor allem, wenn ich mich im Kopf verrannt habe, etwa beim Bücherschreiben, bin ich oft rauf zum Idarkopf gefahren“, erzählt sie. Danach war ihr Kopf wieder frei für neue Ideen.

Ganz untrainiert sei sie also nicht, schmunzelt Braun. Dennoch: Eine Radtour von zweieinhalbtausend Kilometern Länge, das war schon eine besondere Herausforderung für die Radfahrerin.

Doch auf die Zahl der Kilometer kam es Braun von Anfang an nicht an. „Mir war nur wichtig, unterwegs zu sein“, sagt sie, und auf dem Weg darauf zu achten, was ihr alles begegnet. „Dafür muss man kein toller Radler sein“, ist Braun sicher.

Bis sie nach einigen Wochen die Ostsee erreicht hatte, habe sie noch nicht im geringsten darüber nachgedacht, dass sie Polen und ihr dortiges Ziel, die Stadt Olsztyn (Allenstein) in Ermland-Masuren, wirklich erreichen würde. „Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet“, sagt Braun, „ich bin einfach nur gefahren.“

Natur und Kultur wollte Braun auf ihrer Reise genießen, Kirchen, Museen und Städte besuchen. „Bisher war ich eher mit Autofahreraugen unterwegs“, sagt Braun, das Radfahren eröffne einem jedoch einen ganz neuen Blick auf das, was einen auf der Reise umgibt. Und Probleme kann das Radeln auch bereiten. Als sie in Köln etwa ein Museum besuchen wollte und mit ihren Packtaschen unter dem Arm zur Garderobe kam, entfuhr es dem Herrn hinter der Theke: „Aber sie können hier doch nicht einziehen!“

Es mussten also andere Lösungen her, der Kultur in all ihren Facetten frönen zu können. In Dessau war es ein Radfahrer, dessen Frau ebenfalls das Bauhaus Museum besuchte, der zwischenzeitlich auf Brauns Gepäck aufpasste.

Auch beim Übernachten waren es Fahrradliebhaber, die Braun ein Dach über dem Kopf gaben. Zumindest in Deutschland, denn dort gibt es seit einigen Jahren ein flächendeckendes Übernachtungsverzeichnis für Touren- und Reiseradler. Bei den „Dachgebern“ – einem Projekt, das beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) angesiedelt ist, sind alle Personen gelistet, die Radfahrern eine einfache, kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit bieten wollen. Und die Bandbreite ist dabei groß, berichtet Braun.

„Vom Einzelzimmer mit eigenem Bad bis hin zur blanken Matratze im Wohnzimmer war alles dabei“, erzählt sie. Und eine gute Möglichkeit, die jeweilige Region kennenzulernen, bot diese Art der Übernachtung obendrein, kam es doch häufig zu anregenden Gesprächen mit den einheimischen Gastgebern.

Weniger einfach gestaltete sich die Reise jedoch in Polen, berichtet Braun. „Das war eine völlig andere Welt, da hatte ich eine ganz falsche Vorstellung“, erzählt sie. Während Reiseführer von etlichen privaten Zimmervermietungen berichteten, konnte Braun, die ab Berlin von ihrer Schwester begleitet wurde, kaum eine Übernachtungsmöglichkeit ausmachen. Hinzu kam die sprachliche Barriere, die die Reisenden vor manche Herausforderung stellte. „Manchmal klappte die Verständigung mit Händen und Füßen“, erzählt sie, mit Deutsch oder Englisch hingegen kamen die beiden oft nicht weit.

„In Polen, da hatte ich mein tiefstes Tief“, erzählt Braun. Sie habe sich verloren gefühlt, sagt sie, und manches Mal habe sie nicht gewusst, wo sie hin will. Doch schon bald versöhnte sie die reiche Natur und Kultur mit dem fremden Land. Storchennester, ziehende Kraniche, Bernstein, endlose Ostseestrände mit feinstem Sand, Fronleichnamprozessionen und kleine Altäre mit Marienfiguren an den Straßenrändern ließen die Reisenden schnell allen Unmut und alle Strapazen vergessen.

So hielt Ute Braun durch, bis sie das „Land der dunklen Wälder und kristall'nen Seen“, wie das ehemalige Ostpreußen in einem alten Lied besungen wird, erreichte. Dort angekommen, atmete Braun dann doch noch etwas Luft, die sie an ihre Schweizer Sommer erinnerte. Kühe füttern, melken, Butter und Käse herstellen – dabei packte sie an, als sie überglücklich den Hof eines ausgewanderten Freundes erreichte. Und eines wurde Braun bei der Reise erneut bewusst: „Es ist egal, welche Erfahrungen wir im Leben machen. Wir sollten trotzdem einfach weitergehen.“

Ute Braun hält ihren Vortrag mit Bilden „Mit dem Fahrrad von Laufersweiler nach Allenstein (Polen) am Donnerstag, 1. März, 19.30 Uhr, im Rathaus in Kirchberg und am Donnerstag, 22. März, 19.30 Uhr, in der Familienbildungsstätte in Simmern. Weitere Infos: www.utebraun.de

