Razzia gegen Bopparder "Hells Angels": Durchsuchungen am Sonntagmorgen

Großer Auftritt der Staatsmacht: Im Rhein-Hunsrück-Kreis und in den Kreisen Neuwied und Mayen-Koblenz standen früh am Sonntag Polizei und Staatsanwälte bei Mitgliedern der "Hells Angels" Boppard vor der Tür.

Beits 2014 hatte ein Polizeieinsatz bei einem Hell's Angels-Treffen in Boppard viel Aufsehen erregt. Archiv-

Foto: Suzanne Breitbach

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt gegen 15 Mitglieder dieses Motorradclubs ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie diverser Gewaltdelikte.

In diesem Zusammenhang, so teilt die Staatsanwaltschaft Koblenz mit, wurden am frühen Sonntag insgesamt 26 Objekte im Bereich Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis und im Kreis Mayen-Koblenz durch Polizeibeamte der Bundes- und Landespolizei durchsucht. An der Durchsuchung nahmen drei Staatsanwältinnen und Staatsanwälte teil.

Fündig wurde die Beamten auch: Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Festgenommen wurde bisher niemand.

Wegen der noch laufenden Maßnahmen und zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten will die Staatsanwaltschaft Koblenz derzeit keine weitergehenden Angaben machen; weitere Informationen sollen "zu gegebener Zeit" folgen. to