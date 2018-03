Orgel soll Martinskirche wieder mit Musik erfüllen

Die Pforten der Martinskirche in Oberwesel sind wieder für Besucher geöffnet. Spuren von Weihrauchduft liegen in der Luft. Der Innenraum und die Kirchenbänke sind an diesem Januarmorgen menschenleer. Es ist bedächtig still und kalt. Regionalkantor Lukas Stollhof zückt seinen Schlüssel und schließt die Tür auf, die hinauf zur Empore führt.

Eine schmale in den Stein gehauene Wendeltreppe führt zur Orgel, deren Pfeifen er seit fast einem Jahr keinen Ton mehr entlocken durfte. Das Instrument ist von Schimmelpilzen befallen.

Nur wer Mundschutz trägt, darf auf die Empore hinauf zur Orgel

Die Empore muss darum auch immer abgeschlossen sein und darf nur mit einem Mundschutz betreten werden. Denn die Pilzsporen gelten als gesundheitsschädlich. Im Sommer erst war das Kirchengebäude über Wochen gesperrt, weil unklar war, ob die Sporen auch in die Raumluft gelangt waren. Doch nach Raumluftmessungen konnte der zuständige Pastor Manfred Weber Entwarnung geben.

Jetzt finden unter anderem zwar wieder Beerdigungsgottesdienste in der denkmalgeschützten Kirche statt, aber die Orgel ist weiter zum Schweigen verdammt. Das Trierer Bistum hat sämtliche Zuschüsse für Orgelsanierungen gestrichen, die Kirchengemeinde kann eine solche nicht stemmen. Regionalkantor Lukas Stollhof will das nicht tatenlos hinnehmen. Er hat eine Spendenaktion gestartet und hofft, damit auch ein zweites Mal auf so großartige Unterstützung zu treffen, wie er sie erst vor Kurzem in der Stadt Oberwesel erleben durfte. Denn im vergangenen Jahr wurde bereits die Eberhardt/Klais-Orgel in der Liebfrauenkirche saniert. Auch diesem Vorhaben ging zunächst eine Spendenaktion voraus.

Zahlreiche Menschen aus der Stadt sammelten und spendeten Geld für die Orgel in der Liebfrauenkirche, die nach 30 Jahren dringend generalüberholt werden musste. Auch in die Orgel in der Martinskirche wurde seit Jahrzehnten nicht mehr investiert, und die Liste der erforderlichen Maßnahmen ist lang.

Veraltete und verschlissene Materialien aus Schaumstoff oder Filz sowie die Membrane, die die Kegel anheben, sind zu erneuern. Gehäuse, Spieltisch und beschädigte Pfeifen müssen repariert und verschmutzte Pfeifen gründlich gereinigt werden. Kanäle und Windleitungen sind zu prüfen, abzudichten und das Instrument muss neu gestimmt werden. Zuletzt werden die Registratur und Spieltraktur der Manuale und des Pedals auf Funktionsfähigkeit überprüft und neu reguliert.

Lukas Stollhof schließt auf der Empore eine weitere Tür auf, die zu den kleinen Pfeifen im Herzen der Orgel führt, die für die hohen Orgeltöne verantwortlich sind. Er schaltet eine Taschenlampe an und deutetet auf mehrere Stellen, an denen grüne Flecken auf dem Holz zu sehen sind, das die Pfeifen umgibt: „Hier sieht man den Schimmel ganz deutlich“, sagt er und beleuchtet eine weitere Stelle an der Decke. Er zeigt auf einen dicken, weißen, pelzigen Belag, der deutlich auf der Oberseite der hölzernen Streben zu erkennen ist – wenn man weiß, wo man zu suchen hat.

Unschwer ist zu erahnen: Es steht nicht gut um die Klais-Orgel. Sie ist von zwei verschiedenen Schimmelpilzarten befallen: „Penicillium“ und „Aspergillus“, die ob ihres Aussehens unter dem Mikroskop auch als Pinsel- und Gießkannenschimmel bezeichnet werden. Angesichts der feuchtkalten Luft im Kircheninneren ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich der Schimmelpilz auf der Orgel wohlfühlt. Dagegen kann derzeit auch kaum etwas unternommen werden, denn in der Martinskirche ist außerdem auch die Heizung defekt.

Eine Orgelsanierung ohne dass auch die Heizung repariert oder erneuert wird, macht wenig Sinn, bestätigt auch Lukas Stollhof. Denn das gleicht einer Einladung für neuerlichen Schimmelbefall. Auch Pastor Manfred Weber versichert in einem Gespräch mit unserer Zeitung auf die Frage, ob die Heizung wieder instand gesetzt wird: „Auf jeden Fall werden wir das machen.“

Doch bevor die Orgel an die Reihe komme kann, müsse erst noch der Kirchturm von Außen saniert werden. „Wir gehen davon aus, dass das dieses Jahr geschehen wird“, sagt der Pastor. Eine Zusage vom Landesdenkmalschutzamt steht noch aus, dann soll die 650 000 Euro teure Maßnahme (150 000 Euro kommen aus dem Bundesförderprogramm) beginnen und kann sich bis ins kommende Jahr erstrecken. Die Kosten für die Reparatur der Heizung sind in den veranschlagten 650 000 Euro nicht enthalten. Einen Kostenvoranschlag dafür gibt es noch nicht, wie Weber sagt. „Das wird aber keine Riesenmaßnahme sein“, schätzt der Pastor.

Arbeitskreis macht sich Gedanken über die Zukunft der Kirche

Wie es letztendlich konzeptionell mit der Martinskirche weitergehen wird, darüber macht sich nun ein Arbeitskreis Gedanken, der Mitte Januar erstmals zusammenkommt.

„Die Kirche soll auch in Zukunft wieder liturgisch oder für Konzerte genutzt werden“, versichert Weber und fügt hinzu: „Wir wollen die Kirche als Kirche schon erhalten. Das schließt aber nicht aus, dass wir überlegen müssen, wie man sie sonst noch nutzen kann.“ Das klingt optimistischer als noch im November. Da hatte Weber bei einer Podiumsdiskussion geäußert: „Wir bräuchten eigentlich nur eine Kirche.“ Und: Dass es eine Lösung sein könnte, die Martinskirche künftig anderweitig zu nutzen.

Lukas Stollhof zeigt auf den Mittelprospekt und die geschnitzten Figuren. Dieser Teil der Orgel steht unter Denkmalschutz. Deshalb ist es auch keine Option, die Orgel zu verkaufe und abzutransportieren. „Die Orgel ist ein historischer Schatz. Nach der Liebfrauenorgel ist es im Umkreis die größte Orgel mit drei Klaviaturen übereinander“, betont Stollhof. Für die Instandsetzung des Instruments will der Regionalkantor nun insgesamt 50.000 Euro sammeln. Mit der Orgelbaufirma hat er einen Festpreis von 48.000 Euro ausgehandelt, der bis 2019 garantiert wird. 50.000 Euro setzt er an, um noch einen kleinen Puffer für unvorhersehbare Kosten zu haben, die während solcher Arbeiten anfallen können.

Ein kleiner Anfang wurde bereits gemacht, weit in der Vergangenheit, denn er ist zurückzuführen auf die 80er-Jahre: 4800 Euro liegen bereits auf dem Spendenkonto. Denn in den 80er-Jahren wurde von Stollhofs Vorvorgänger Franz Leinhäuser schon einmal für die Klais-Orgel gesammelt. Saniert wurde sie damals allerdings nicht, aber eine Anzahlung von 10.000 DM geleistet an die Orgelbaufirma Klais. Bei dieser lag das Geld über Jahrzehnte auf einem Konto. Umgerechnet ergaben sich 4800 Euro, die nun für die Orgel in der Martinskirche eingesetzt werden, wofür sie ursprünglich auch gedacht waren.

Begleitend zur Spendenaktion soll es in 2018 viele Konzerte mit Orgel und den Chören geben, die alle im neuen Jahresprogramm der Kirchenmusik in Oberwesel aufgeführt sind. Das Programm liegt in den Oberweseler Kirchen aus und ist über die Tourist-Info erhältlich oder im Internet unter www.lukasstollhof.de zu finden.

Um die Orgel in der Martinskirche zu erhalten, wurde ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Wer als Verwendungszweck die Adresse angibt, erhält automatisch eine Spendenquittung. Das Konto läuft auf den Namen „Orgelrenovierung St. Martin Oberwesel“, Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, IBAN: DE27.5605.1790.0111.2970 16, BIC: MALADE51SIM

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld