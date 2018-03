Naturschützer: Soonwald wäre die beste Wahl

Der Soonwald wäre aus Sicht der Landesverbände von BUND und Nabu naturschutzfachlich als Nationalpark die beste Wahl. Aber auch gegen einen Nationalpark Hochwald hätten die beiden Naturschutzverbände nichts einzuwenden. Das haben der BUND-Landesvorsitzende Holger Schindler und Nabu-Naturschutzreferent Olaf Strub auf Nachfrage unserer Zeitung unterstrichen. „Der Soonwald wäre nur um einen Tick besser geeignet.“ So formuliert es Strub. „Er spielt nicht in einer anderen Liga.“

Wegen seiner ökologischen Vielfalt wäre aus Sicht von BUND und Nabu der Soonwald als Nationalpark die beste Wahl. Foto: Werner Dupuis

Einem Nationalpark im Hochwald „würden wir nicht im Wege stehen“, macht deshalb auch der BUND-Landesvorsitzende deutlich. Das Urteil der Verbände basiert auf einer Bereisung der beiden Gebiete mit fachlicher Begleitung. Im Hochwald stand den Vertretern von BUND und Nabu Dr. Harald Egidi vom Mainzer Umweltministerium zur Seite. Unverständlich ist für BUND und Nabu, dass der Kreistag in Bad Kreuznach den Weg nur für eine Teilfläche im Soonwald frei gemacht hatte.



Danach sollten für eine gemeinsame Lösung mit dem Hochwald maximal 2000 bis 2500 Hektar bereitgestellt werden. „Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch“, meint Strub. Nabu und BUND plädieren deswegen in einer gemeinsamen Presseerklärung dafür, dass die Region offensiv die große Lösung, einen Nationalpark nur im Soonwald, anstreben sollte. Sie wollen das als eine Art Appell verstanden wissen. „Wenn zwei geeignete Regionen in den Dialogprozess eintreten, gäbe es eine echte Auswahlmöglichkeit aufgrund naturschutzfachlicher Kriterien“, betont Schindler. „Warum schließt sich die Region von dem weiteren Prozess aus, obwohl der Eintritt in die zweite Phase des Dialogprozesses zu nichts verpflichtet?“, fragt sich auch der Nabu-Landesvorsitzende Siegfried Schuch. Das setzt allerdings voraus, dass der Birkenfelder Kreistag einen neuen Beschluss fasst.



Bei der Sitzung im Juni war ein Antrag der SPD-Fraktion für einen Nationalpark allein im Soonwald mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. Stattdessen hatte sich der Kreistag für eine Kombilösung mit dem Hochwald ausgesprochen. Diese wird allerdings von den führenden Politikern im westlichen Hunsrück kategorisch abgelehnt. Sie streben stattdessen den Schulterschluss mit dem benachbarten Saarland an.



Die Kombilösung ist auch nach Meinung der beiden Verbände naturschutzfachlich problematisch. Sie befürworten eindeutig eine zusammenhängende Fläche in einer Größenordnung von insgesamt rund 10 000 Hektar und unterstützen voll den Weg des Umweltministeriums, die endgültige Standortentscheidung nur im Einklang mit der Region zu treffen.