Messerattacke auf 19-Jährige bleibt rätselhaft: Was geschah in Bopparder Flüchtlingsheim?

Was ist wirklich geschehen am 16. Juni 2017 in einem Bopparder Flüchtlingsheim? Auch am vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht Koblenz blieb diese Frage offen.

Die Beziehung des jungen Paares, das im Bopparder Flüchtlingsheim lebte, war problematisch. Es gab Streit und häufig Tränen bei dem 23-Jährigen und seiner 19-jährigen Frau. Foto: Symbolbild/dpa

Fest steht: An diesem Tag lag eine 19-jährige Afghanin blutüberströmt in ihrem Zimmer, verletzt von mindestens zwölf Messerstichen. Durch schwere Verletzungen an der Niere und der Milzarterie verlor sie etwa drei Liter Blut. Nur durch die herbeigerufene ärztliche Hilfe und eine sofort durchgeführte Notoperation samt künstlichem Koma konnte das Leben der jungen Frau gerettet werden. Der Tat angeklagt ist der 23-jährige, nach islamischem Recht angetraute Ehemann der Frau.

Der Afghane jedoch bestreitet den Angriff auf seine Frau, beteuert, er sei zum Tatzeitpunkt nicht im Zimmer, nicht einmal im Wohnheim gewesen, sondern auf dem Weg zu einem Supermarkt. Als er zurückkam, habe er seine Frau blutüberströmt vorgefunden. Was die Beweisfindung erheblich verkompliziert, ist, dass das 19-jährige Opfer vor Gericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machte. Sie betonte sogar: „Ich möchte immer noch mit ihm zusammenleben.“

Arzt sprach als erster mit dem Opfer

Am vorigen Prozesstag hatte der Bruder der Frau ausgesagt. Ihm habe sie erzählt, dass der Angeklagte der Täter sei. Jetzt wurden weitere Zeugen gehört. So der behandelnde Arzt, der das Opfer auf der Intensivstation betreute und auch bei einer ersten polizeilichen Befragung der Frau als Übersetzer fungierte. Er war 24 Stunden für sie zuständig, und er war es auch, der die Geschädigte aus dem künstlichen Koma holte.

Ihm habe die junge Frau berichtet, von ihrem Verlobten oder Ehemann angegriffen worden zu sein. Es habe Streit um eine mögliche Trennung gegeben. Mehr habe sie aber nicht sagen wollen, denn ihr Verlobter habe ihr gesagt, dass seine Eltern besonders darunter leiden müssten, wenn er „weg müsste“. Darum habe die Frau ein schlechtes Gewissen gehabt. Außerdem habe sie, auch im Beisein der Polizei, gesagt: „Er wollte mich aber nicht töten, sonst hätte er ja nicht den Krankenwagen gerufen.“

Kripobeamter empfand Ehemann als auffällig

Ein Kriminalbeamter aus Koblenz schilderte seine Eindrücke vom Tatort. Bei seinem Eintreffen wurde das Opfer bereits im Rettungswagen ärztlich versorgt. Er nahm mit einer Kollegin das Zimmer in Augenschein, machte Fotos und versiegelte es danach bis zum Eintreffen der Spurensicherung. In einem Punkt war er sich ganz sicher: Die Zimmertür war nicht aufgetreten oder sonstwie aufgebrochen oder beschädigt. Das Schloss war alt, aber intakt. Lediglich zum Abschließen der Tür musste man diese leicht anheben, nicht ungewöhnlich bei solch alten Stücken, wie er aussagte. Die Schutzpolizei, welche die Kripo alarmiert hatte, hatte ihn darauf hingewiesen, dass der Angeklagte das Opfer gefunden habe. Er sei auch der Auffälligste gewesen, da er Blut an den Armen gehabt habe. Laut Vermerk in den Polizeiakten wurde aber an der Kleidung des 23-jährigen kein Blut gefunden.

Neffe berichtet: Die junge Tante war oft traurig

Als letzter Zeuge sagte der Neffe (17) des Opfers aus. Er war von seinem Onkel ins Zimmer gerufen worden und sah das Opfer dort liegen, voller Blut. Der Angeklagte habe auf dem Boden gesessen, geweint und das Opfer mehrfach gefragt: „Warum hast du das gemacht“. Er berichtete, dass es häufiger Streit zwischen den Eheleuten gegeben habe. Seine Tante sei oft traurig gewesen. Auch habe sie von der Eifersucht ihres Mannes berichtet. Sie solle nicht mit Fremden reden. „Werde nicht warm mit denen und sprich mit ihnen nicht“, habe der Angeklagte ihr gesagt. Allerdings relativierte der 17-jährige diese Aussage: „In Afghanistan und im Iran sagen das aber alle Männer.“

Der Neffe gab an, einen Messergriff in der Hand seiner Tante gesehen und ihn herausgenommen zu haben. Eine Klinge habe er dabei aber nicht gesehen. Am Tattag habe sich seine Tante morgens mit ihrem Mann gestritten, am Mittag sei sie fröhlich gewesen und habe von einer bevorstehenden Fahrt nach Köln erzählt, am Nachmittag dann sei die Tat geschehen. Sie habe jedoch vorher öfter betont, sie „sei so einsam und könne nicht mehr leben.“

Die Kammer um den Vorsitzenden Richter Andreas Bendel bewegt sich in diesem Fall offensichtlich auf einem weiten Feld zur Wahrheitsfindung. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

Von unserem Mitarbeiter Thomas Krämer