Bauerntag: Landwirte stellen sich der Zukunft

Die Situation der heimischen Landwirtschaft stand im Mittelpunkt des diesjährigen Kreisbauerntags der in der Hunsrückhalle stattfand. Von den Chancen der Digitalisierung, über die Auswirkungen der Gap-Verhandlungen, dem Glyphosatkompromiss und der Bedrohung durch die afrikanische Schweinepest, reichte das breite Themenspektrum. Im Mittelpunkt stand ein Referat der neuen heimischen FDP-Bundestagsabgeordneten Carina Konrad, die sich neben speziellen bäuerlichen Themen, mit der politischen Situation in Berlin beschäftigte. Dabei bezeichnet sie eine mögliche GroKo als miserablen Kompromiss.

Premiere als Bundestagsabgeordnete hatte die frisch ins Parlament gewählte FDP-Abgeordnete Carina Konrad beim Bauerntag. Sie sagte ihren ehemaligen Berufskollegen ihre uneingeschränkte Unterstützung zu. Foto: Werner Dupuis

„Ich bleibe Bäuerin, auch in meinem neuen Job in Berlin“, bekannte Konrad, die bei der Wahl im September 2017 in den Bundestag einzog und mit ihrer Familie noch einen Bauernhof in Bickenbach bewirtschaftet. Mit aller Kraft wolle sie sich für die Interessen ihres Berufsstands einsetzen, versprach die Agraringenieurin, denn Landwirtschaft brauche Fürsprecher und Unterstützung von allen Seiten. Nur 10 von 709 Abgeordneten im Parlament kämen aus der Landwirtschaft. „Hier Bewusstsein schaffen ist eine riesige Aufgabe“.

Der Strukturwandel ist auch beim Bauerntag unverkennbar. Die Zahl der aktiven Mitglieder, die zu den Versammlungen kommen, wird immer kleiner. Unverändert dagegen ist die Resonanz der Ehrengäste.

Ein zentrales Thema ist für Konrad die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ein lückenloser Netzausbau:„auch für die letzte Ecke im Acker“, sei notwendig zur Bewirtschaftung der Flächen. Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht sie in der Regelung artgerechter Tiertransporte auch über EU-Grenzen hinweg. Haltlose Zustände müssten dringend beseitigt werden. In der Diskussion um die Zulassung des sowohl in der Landwirtschaft als auch in vielen privaten Gärten angewandten Herbizids und Unkrautvernichters Glyphosat sieht sie keinen Grund für ein Verbot. Studien des Bundesamtes für Risikobewertung hätten eine mögliche Krebsgefährdung eindeutig widerlegt. Einen Zusammenhang zwischen dem Insekten- und Bienensterben mit dem Einsatz des Pflanzenschutzmittels sieht sie nicht. Konrad wünscht sich eine Rückkehr zur emotionslosen und sachbezogen Diskussion strittiger Themen nicht nur in der Landwirschaft, sondern in allen Teilen der Gesellschaft.

Tierwohl und Tiergesundheit, die Düngemittelverordnung, die Einkommensituation der landwirtschaftlichen Betriebe oder die Regelungen des GAP-Abkommens, die eine Splittung der finanziellen Förderung aus Direktzahlungen und einer Unterstützung der Entwicklung des ländlichen Raums – beispielsweise aus Leader-Geldern vorsehen – waren weitere Themen, mit denen sich die Abgeordnete beschäftigte.

Einen Überblick über die Situation der heimischen Landwirtschaft gab der stellvertretende Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes Sebastian Faust (Niederweiler) für den erkranken Kreisvorsitzenden Wilfried Berg. Wetterextreme, ein Auf und Ab der Erzeugerpreise beim Getreide, der Fleischproduktion und den Milcherzeugern seien verantwortlich für schwer kalkulierbare Rahmenbedingungen. Von der Politik forderte Faust ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft in Deutschland und einen Abbau von bürokratischen Barrieren. Dringend geboten sei eine rasche Novellierung der Düngeverordnung, die in ihrer jetzigen Form so nicht praktikabel sei. Für das kommende Jahr kündigte er den Neubau einer Kreisgeschäftsstelle in Kirchberg an. Trotz intensiver Suche sei in Simmern kein Standort für dieses Projekt gefunden worden.

Kritik an den politischen Rahmenbedingungen äußerte auch auch Manfred Zelter, Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Seine Berufskollegen forderte er auf, ihre Arbeit und die erbrachten Leistungen offensiv in der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Wir brauchen uns überhaupt nicht zu verstecken“. Als dramatisch für die gesamte Landwirtschaft bezeichnete Zelter die möglichen Folgen eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest. Verstärkte Kontrollen bei Lebensmittelimporten, Aufklärungskampagnen und die intensive Bejagung des Schwarzwildes gehören für ihn zu den wichtigen präventiven Maßnahmen. Eine weitere Intensivierung der Jagd auf die Wildschweine kündigte Kreisjagdmeister Thomas Köhrer in seinem Grußwort an. 4300 erlegte Schwarzkittel in den ersten drei Quartalen des aktuellen Jagdjahres seien Indikator dafür.

