360 Mitglieder der IG Metall legen im Vorderhunsrück die Arbeit nieder

Die IG Metall Koblenz hat die Beschäftigten der Firma Bomag (Boppard) und Schottel (Dörth) zu Warnstreiks aufgerufen. 350 Beschäftigte haben sich daran beteiligt. Sie fordern 6 Prozent mehr Lohn und Zeit für ihre Gesundheit und Familien.

Mitarbeiter der Vorderhunsrücker Unternehmen Bomag (Boppard-Hellerwald) und Schottel (Dörth) haben am Donnerstagmorgen ihre Arbeit niedergelegt und sich am Warnstreik beteiligt.

Foto: IG Metall/Godehard Juraschek

Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz, sagte: „Allen ist bekannt: Die Wirtschaft brummt, und die Unternehmen machen Rekordgewinne. Diesen Kuchen haben die Beschäftigten gebacken, und nun steht ihnen ihr Stück zu.“

Bisher hat es noch kein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeberseite gegeben. Thomas Anhuth, Betriebsratsvorsitzender der Firma Bomag und Vertrauensmann der IG Metall, sagte: „Wir schließen deshalb weitere Aktionen nicht aus. Unserem Unternehmen geht es hervorragend. 6 Prozent mehr Entgelt und Entlastung für Schichtkollegen sind deshalb gerechtfertigt.“

Ebenfalls am Warnstreik beteiligt waren Beschäftigte der Firma Schottel im Dörther Industriegebiet. Sven Schröder, Betriebsratsvorsitzender bei Schottel und IG Metaller, sagte: „Wir unterstützen die Aktionen selbstverständlich. Denn wir haben uns nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeit für die Familie redlich verdient!“

Nächste Woche wird es weitere Warnstreiks in Koblenz und der Region geben. Am Montag ab 9 Uhr werden die Beschäftigten der Firma Aleris in Koblenz vor die Tore gehen.