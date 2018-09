Die Zahl sieben ist mit Sicherheit eine Glückszahl in diesem Jahr für Organisator Matthias Frey und die Musiker, die mit ihm das Weltklangfestival in Katzenelnbogen wie immer zu einem ganz besonderen Erlebnis machen wollen. Am Samstag, 13. Oktober, findet dieser besondere Konzertabend zum siebten Mal statt. Wie immer in der Stadthalle Katzenelnbogen, mit einem besonderen Rahmenprogramm und mit alles außergewöhnlichen Musikern. Passend zur siebten Auflage sind es sieben an der Zahl.

Das sind zunächst Hindol Deb und Max Cloud, ein außergewöhnliches Duo junger Musiker. Der Sitarspieler Hindol Deb stammt aus einer Musikerfamilie aus New Delhi. Von früher Kindheit an zum klassisch ...

Lesezeit für diesen Artikel (436 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.