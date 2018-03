Sternsinger unterwegs: Wenn Kinder ärmeren Kindern helfen wollen

In Indien müssen Kinder schwer arbeiten, um überleben zu können. Teilweise sind sie erst fünf Jahre alt, sitzen stundenlang am Gasbrenner oder müssen Teppiche knüpfen. Jonas und David erzählen davon.

Jonas (10), Chayienne (11), Madita (8), Katharina (8), Lena (9) und David (7) haben bei der Sternsingeraktion in den Pfarrgebieten Diez und Holzappel mitgemacht. Unter anderem sangen sie im AWO-Pflegeheim in Diez.

Foto: Verena Hallermann

Die zehn- und siebenjährigen Brüder aus Diez wollen helfen, dass es anderen Kindern genauso gut geht wie ihnen. Deswegen machen sie bei der Sternsingeraktion in und um Diez und Holzappel mit. Denn die bundesweite Aktion um das Dreikönigsfest (6. Januar) sammelt auch in diesem Jahr wieder Spenden für Kinder in den benachteiligten Regionen der Welt. Von Mittwoch bis zum heutigen Samstag waren sie in den Ortschaften unterwegs.

Die Brüder stehen zusammen mit Katharina (8 Jahre, Diez), Lena (9 Jahre, Diez), Madita (8 Jahre, Altendiez) und Chayienne (11 Jahre, Altendiez) im katholischen Kindergarten in Diez. Sie sind als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet, tragen den Stern von Bethlehem bei sich. In der Kita werden sie schon erwartet, von der Leiterin Anja Heumann-Doebel und einigen Kindern. Sie singen gemeinsam das Lied „Die heil’gen drei Könige mit ihrigem Stern“. Der 15-jährige Dominik aus Diez begleitet sie mit seinem Akkordeon. Danach geht es gemeinsam in das Pflegeheim der AWO, auf die Geriatriestation im St. Vincenz Krankenhaus und in die Seniorenresidenz Haus Deul in Diez.

Seit vielen Jahren machen die Sternsinger diese Tour, erzählt Gemeindereferent Andre Stein. Er ist der Organisator der Aktion in Diez und Holzappel und begleitet die Kinder. Anders als in benachbarten Gemeinden gehen die Sternsinger nicht einfach von Haus zu Haus. Wer einen Besuch wünscht, meldet sich vorher an. „Wir sind eine große Gemeinde mit zwölf Orten“, erklärt Stein. „Wenn wir von Tür zu Tür gehen wollten, bräuchten wir wesentlich mehr Sternsinger.“

Insgesamt 20 Kinder machen dieses Jahr mit. Stein ist zufrieden mit der Zahl. Seit Jahren ist sie stabil. Viele Kinder melden sich von sich aus, manche, die schon länger dabei sind, werden angeschrieben, manchmal wird auch im Kommunionjahrgang rumgefragt, ob jemand mitmachen möchte. „Es gibt Gemeinden, die haben wesentlich mehr Sternsinger, aber wir kommen gut zurecht“, sagt Stein. Damit ist das Pfarrgebiet noch gut aufgestellt. Bei der bundesweiten Aktion „Dreikönigssingen“ hat sich die Zahl der Sternsinger fast halbiert. Während vor 30 Jahren noch 500.000 Sternsinger von Tür zu Tür zogen, sind es heute nur noch 300.000, meldet das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“.

Das Interesse bei den Diezer Kindern ist groß. Nicht nur bei den Brüdern Jonas und David, die sich für arme Kinder einsetzen wollen. Bei einem Vortreffen hatte Stein den Kindern einen Film über Kinderarbeit gezeigt. „Das ist schlimm, wie es den Kindern geht“, erzählen die Brüder. „Deswegen wollen wir helfen.“ Etwa 130 Haushalte werden in diesem Jahr besucht. Die Kinder werden freundlich empfangen, werden ins Haus geben. Die Menschen geben ihnen Süßigkeiten. Das wird beim Familiengottesdienst am Sonntag, 11 Uhr, Herz-Jesu-Kirche Diez, unter den Sternsingern verteilt. Und die Menschen geben Geld. Mehr als 3000 Euro kommen in den Diezer Gemeinden jedes Jahr zusammen. So auch dieses Mal. Damit den Kindern in Indien geholfen werden kann.

Von unserer Redakteurin Verena Hallermann