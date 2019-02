Mit großer Freude erwarten die Pallottiner, ebenso ihre Freunde und Gönner außerhalb der Klostergemeinschaft, die Katholiken der Pfarrei „St. Marien“ sowie das Bistum Limburg die Seligsprechung des Westerwälder Paters Richard Henkes, die im Herbst dieses Jahres im Limburger Dom vollzogen wird. Die Vorbereitungen laufen auf allen Ebenen. Ein großes Fest soll das Leben und Wirken des Märtyrers der Nächstenliebe würdigen, der 1945 im KZ Dachau bei der Pflege von Typhuskranken sein Leben opferte.

Seinen Todestag, der sich am 22. Februar zum 74. Mal jährte, nahmen seine Mitbrüder am Sonntag zum Anlass, Pater Henkes allen Interessierten in einer Sonderveranstaltung vorzustellen und seiner zu gedenken. ...