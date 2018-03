Oranienstein problemlos erstürmt: Das Schloss ist fest in Narrenhand

Gut gelaunt und mit bunter Show stürmten die Karnevalisten der heimischen Region gestern das Schloss Oranienstein. Schlossherr Generalarzt Dr. Armin Kalinowski wurde entmachtet – jetzt regieren die Narren. Nach der Kapitulation der Soldaten wurde in der Orangerie gefeiert, und Prinzessin Christina I. wurde zu einer der MgnFvD (meistgeküssten närrischen Frauen von Diez).

Das Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung und Kräfte der Diezer Kadettengarde sowie des Schützenvereins Freiendiez hatten ihre Verteidigungsvorbereitungen schon in den Nachtstunden zum Weiberfasching begonnen, ihre Kanonen in Stellung gebracht und um 11.11 Uhr, als die närrischen Horden anrückten, alle Posten besetzt. Als die ersten Helau- und Alaafrufe aus Richtung Kasernentor zu hören waren, gab man sich noch siegessicher.

Kalinowski, in diesem Jahr als Zirkusdirektor verkleidet, hatte schon im Vorfeld der Erstürmung mächtig mit dem Säbel gerasselt, als er von neuen Verteidigungsstrategien, von Listen und Täuschungsmanövern gesprochen hatte. Doch stellten sich diese Ankündigungen letztlich nur als lauwarme Luft heraus. Die Verteidigungslinien wurden durch die Eindringlinge des närrischen Dreierbundes Limburg-Diez-Hadamar regelrecht überrollt, denn viele der „Grünberockten“ erlagen sofort dem Liebreiz der zahlreichen Möhnen unter den närrischen Angreifern.

So kam es am Ende, wie es kommen musste: Kalinowski übergab den Schlüssel zu den Schlossgemächern an das amtierende Prinzenpaar des Dreierbundes, Christina I. und Prinz Christian I. vom Mönchsberg zu Nassau-Hadamar. Bis Aschermittwoch residieren sie nun mitsamt ihrem Gefolge in Oranienstein.

krf