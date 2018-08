Die Limburger Stadtverwaltung wird das Neue Rathaus in der Innenstadt verlassen und in das Verwaltungsgebäude II von Mundipharma ziehen. Am Montagabend gab es in der Stadtverordnetenversammlung eine klare Mehrheit. 33 von 43 stimmberechtigten anwesenden Mitgliedern des Hauses stimmten für den Umzug, der automatisch mit einem Kauf verbunden ist. Es gab zehn Gegenstimmen. Partner der Stadt auf der Dietkircher Höhe werden das Bistum und das neue Unternehmen Fidelio Healthcare. Der Umzug für die Stadtverwaltung ist für das zweite Quartal 2019 angepeilt.

„Ich bin froh, dass es eine deutliche Mehrheit in der Versammlung gegeben hat“, zeigte sich Bürgermeister Dr. Marius Hahn erfreut nach der Abstimmung. „Für die Mitarbeiter der Verwaltung ist das ...

Lesezeit für diesen Artikel (888 Wörter): 3 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.