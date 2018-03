Im Diezer Stadtrat warf Bürgermeister Frank Dobra den Blick zurück auf die Hiobsbotschaften der vergangenen Tage. Am Montag wurde bekannt, dass die Sachsenhäuser Kirmes nicht mehr stattfinden wird, am Dienstag folgte das Urteil zu Dieselfahrverboten, und am Mittwoch wurde die Schließung der Helios-Klinik publik gemacht. „Das Leipziger Urteil macht deutlich, dass das Thema Dieselautos und Fahrverbote in Berlin über Jahre vernachlässigt worden ist“, beklagte Frank Dobra. Betroffene Städte – unter anderem auch Limburg – stünden nun vor einem völligen Durcheinander, was das Verhängen von Fahrverboten angeht. „Die Autoindustrie ist hier gefordert, sie hat die Kunden sträflich betrogen“, wetterte der Stadtbürgermeister. „Es ist für mich hammerhart, dass die Industrie nicht in die Pflicht genommen wird“, machte er seinem Ärger über die Untätigkeit im Bund Luft. Nach Rücksprache mit seinem Limburger Amtskollegen Dr. Marius Hahn ist sich Frank Dobra sicher, dass die Länder und der Bund unbedingt handeln müssen.

Dobra bedauerte erneut, dass die Sachsenhäuser Kirmesgesellschaft das traditionsreiche Fest nicht weiterführen kann. „1000 Besucher des Feuerwerks bringen wenig, wenn sie nach dem Spektakel nicht für etwas Umsatz sorgen“, kritisierte ...

