„Es gilt für uns, den Ball, den Karl Werner Jüngst 30 Jahre lang für Niederneisen gespielt hat, aufzunehmen und weiter zu tragen, die richtigen Pässe zu spielen und mit einem guten Ergebnis am Ende das Spiel zu machen“. Armin Bendel, vorgeschlagener Bürgermeisterkandidat der CDU Niederneisen, richtete in seiner Bewerbungsrede seine Zielsetzung fußballtaktisch aus.

Für den 48-jährigen Bendel, der in der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt wurde, steht fest, dass Niederneisen auf dem, was Jüngst in seiner Amtszeit hinterlassen hat, aufbauen muss. Eine erfolgreiche Grundschule, ein ...