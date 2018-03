Fusion naht: Bürger auf Teamarbeit eingeschworen

Die Zukunft als neue Verbandsgemeinde Aar-Einrich bewegte die Redner beim Neujahrsempfang der SPD Aar und Einrich in Allendorf. Staatssekretär Randolf Stich ging mit Blick auf die Fusion insbesondere auf die Feuerwehr in der neuen Verbandsgemeinde Aar-Einrich ein. „Die Akteure müssen sich kennenlernen, es geht hier besonders um Teamarbeit.“

Volker Satony übte gegen Ende des Empfangs Kritik.

Foto: Schweickert

Er freue sich, dass im März eine gemeinsame Dienstbesprechung der Wehrführer stattfinde, bei der der Feuerwehrbedarfsplan thematisiert werde. Stich lobte die geplante kreisweite Feuerwehrwerkstatt, die „kreisweit für große Synergieeffekte sorgen wird“. Dabei gehe es nicht darum, alles billiger und effektiver zu machen. Er sah in dem Pilotprojekt die Möglichkeit, dass das „eine Blaupause für das ganze Land werden kann“. Das Land unterstütze dies gern: „Das ist eine spannende Sache.“ Er beklagte den bundesweiten Nachwuchsmangel im Feuerwehrbereich und berichtete über aktuelle Gespräche, die momentan mit Landesverbänden für ein neues Werbeprogramm laufen.

Zum Thema Digitalisierung erklärte er, das Thema sei wichtig und unumstößlich für Rheinland-Pfalz – nicht nur im Bereich der sozialen Netzwerke, sondern auch im Berufsleben. „Der Rhein-Lahn-Kreis war in diesem Bereich schon immer an der Spitze“, so der Staatssekretär. Auf die digitale Zukunft zu bauen, sei gut investiertes Geld. „Das Datenvolumen vergrößert sich ständig. Daten sind sozusagen der Rohstoff unseres Jahrhunderts.“ Als Schwerpunktthema dieser Legislaturperiode wolle man das ganzheitlich angehen. Momentan werde eine digitale Plattform für Kommunen vorbereitet. „2018 wird vor diesem Hintergrund ein unheimlich spannendes Jahr“, so Stich.

Evelin Stotz, Gemeindeverbandsvorsitzende der SPD Aar, betonte: „Nach der Fusion werden wir ein ernst zu nehmender Faktor auf vielen Ebenen sein.“ Sie prognostizierte: „Ab 2019 sind wir alle Bürger der VG Aar-Einrich, dann gibt es kein Meins und Deins mehr.“ Stotz schwor die Zuhörer darauf ein, man möge die Region gemeinsam „mit Taten zum Erfolg führen“. Als Beispiel für künftige gemeinsame Projekte nannte sie den Bürgerpreis, für den es in Zukunft sicher auch Einricher Kandidaten geben werde.

Randolf Stich bekam zum Abschied vom Einricher SPD-Vorsitzenden Thomas Pfaff einen echten Einricher Whisky als Gastgeschenk überreicht mit dem Versprechen: „Verhungern und verdursten muss man bei uns nicht.“

Als der offizielle Teil damit beendet war, meldete sich Volker Satony, Bürgermeister der VG Hahnstätten, zu Wort, um einige kritische Anmerkungen zu machen. Neben der Aktualisierung des Flächennutzungsplans, bei der er „dringenden Nachbesserungsbedarf“ sah, ging er auf die Ausrückebereiche der Feuerwehr ein. Er befürchtet, dass die Kameraden künftig zu weit weg seien, um schnell zu Einsätzen zu kommen. Außerdem zeigte er sich irritiert, dass Jörg Denninghoff sich um den Geisiger Wunsch auf Umgliederung nach Nastätten kümmert. Der hatte sich mit dem Gemeinderat und der Bürgerinitiative die Argumente für den Wechsel angehört und seine Unterstützung zugesagt.

Randolf Stich entgegnete, dass die Ausrückebereiche natürlich sinnvoll geordnet würden. „Das ist ein Thema, das lösbar ist.“ Solche Detailfragen würden eben im Zuge der begleiteten Fusion geklärt. Zum Thema FNP sagte er zu, eine Antwort zukommen zu lassen.

Jörg Denninghoff unterstrich, dass er bei Problemen mit der Landespolitik Vermittler für die Bürger sei. „Es ist mein Tagegeschäft, Kommunikationskanäle nach Mainz zu öffnen.“ Abschließend appellierte der Landtagsabgeordnete Denninghoff an die Zuhörer: „Weder Katzenelnbogen noch Hahnstätten haben sich die Fusion gewünscht. Aber statt am Ende übrig zu bleiben, als fünftes Rad am Wagen sozusagen, machen wir es lieber jetzt, so ist es entschieden. Nun gilt es, das zu gestalten und dafür zu sorgen, dass sich die Befürchtungen nicht bewahrheiten werden.“ Dagmar Schweickert