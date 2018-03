Aus für Limburg: Mundipharma will nach Berlin ziehen

Drastischer Stellenabbau, Verlagerung der Produktion nach England – schlechte Nachrichten ist die Region von Mundipharma mittlerweile gewöhnt.

Wie geht es weiter bei Mundipharma?

Foto: Mika Beuster

Während die deutschlandweit mehr als 700 Beschäftigten des Pharmakonzerns weiter um den Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen kämpfen – wie etwa mit einer Protestkundgebung im April –, gibt es nun weitere schlechte Neuigkeiten für die Region. Wie diese Zeitung aus Betriebsratskreisen erfuhr, plant Mundipharma einen endgültigen Abschied aus Mittelhessen.

Etwa 75 im Innendienst verbleibende Mitarbeiter sollen künftig in Berlin ihren Dienstsitz nehmen. Der Standort Limburg wäre dann nach Abzug von Produktion, Entwicklung und Verpackung nach Cambridge in England endgültig Geschichte. Fraglich bleibt noch, welche Mitarbeiter dies sind und ob die Arbeitsplätze „umgesiedelt“ werden können. Wie der Betriebsrat auf Nachfrage mitteilte, müssen die Pläne noch von den Mitbestimmungsgremien behandelt werden. Ein konkreter zeitlicher Rahmen sei noch nicht vorhanden, ebenso gebe es in Berlin noch keine Immobilie. Unklar ist auch, was mit den Betriebsgebäuden am bisherigen Firmensitz geschehen soll. Von der Firmenleitung war bis Donnerstagabend auf Nachfrage keine Bestätigung zu erhalten.

br