Ein unbekannter Täter hat in Kempenich zwei Eingangstüren eines Mehrfamilienhauses mit weißer Malerfarbe beschmiert. Die Polizei Adenau sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich die Tag am Samstag in der Bahnhofstraße. Die Türen wurden erheblich beschädigt. Im möglichen Tatzeitraum, etwa zwischen 17 und 17.30 Uhr, haben Anwohner in der Bahnhofstraße einen jungen Mann beoachtet, der eine Mütze auf hatte. Ob das der Täter ist, muss die Polizei noch klären.

Sollten Zeugen Hinweise zu dieser Person oder dem Vorfall machen können, sollen sie sich bitte an die Polizei Adenau wenden, Telefon 02691-9250. red