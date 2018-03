Tempo 20 in ganz Bachem: Warum nicht?

Ganz Bachem künftig eine Tempo-20-Zone und dafür keine verkehrsberuhigten Zonen mehr im Dorf? Das sind inzwischen mehr als Gedankenspiele, sondern eine Option, die sich der Ortsbeirat für seinen Stadtteil durchaus vorstellen kann. Doch die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist von dem Vorschlag nicht begeistert.

Foto: Tarrach

Bereits im August des vergangenen Jahre hatte der Ortsbeirat in Bachem intensiv über eine neue Verkehrsregelung nachgedacht und auf Anregung von SPD-Mann Jörn Kampmann beschlossen, von der Stadtverwaltung prüfen zu lassen, ob eine flächendeckende Tempo-20-Zone realistisch und genehmigungsfähig wäre. Der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Detlef Koch, hat in einen Schreiben an Ortsvorsteher Georg Schikowski das Ansinnen jedoch rundweg abgelehnt. Doch damit geben sich die Bachemer nicht zufrieden. Sie wollen genau wissen, warum das nicht möglich ist.

Die Argumente aus Bachem: Eine einheitliche Tempo-20-Zone wäre für die Autofahrer wesentlich unkomplizierter, und es hätte den Vorteil, dass wesentlich weniger Verkehrsschilder im Ort notwendig sind. „Wir wollten gern vom Schritttempo in einer verkehrsberuhigten Zone weg. Außer wenn geblitzt wird, fährt sowieso alles schneller. Und dass geblitzt wird, spricht sich eben auch blitzschnell im Ort herum“, erklärte Ortsvorsteher Georg Schikowski bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats. Dabei stand ihm die Enttäuschung im Gesicht geschrieben, denn das Nein des Ersten Beigeordneten Detlef Koch zu diesem Vorschlag wird aus Sicht der Bachemer nicht ausreichend begründet.

Die Argumente der Stadt: Die Straßen von Bachem wurden als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. Aus verkehrsrechtlicher Sicht handelt es sich bei den öffentlichen Verkehrsflächen um Mischflächen, die von Fußgängern, Fahrzeugen und spielenden Kindern gleichermaßen benutzt werden können. In Folge dessen gibt es hier keine reine Fahrbahn im Rechtssinn. Im verkehrsberuhigten Bereich (wie in Bachem) überwiegt die Aufenthaltsfunktion, der Verkehr hat untergeordnete Bedeutung. Durch den niveaugleichen Ausbau fehlt eine Trennung von Fahrbahnen und Gehwegen. Darüber hinaus gelten besondere Verkehrsregeln, zum Beispiel Schrittgeschwindigkeit, Überholverbot, Rechts-vor-Links-Vorfahrtregelung und Parken nur in gekennzeichneten Flächen. Das hohe Niveau der derzeit bestehenden Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich wäre bei einer Tempo-20-Zone in Bachem wohl nicht aufrecht zu erhalten.“ Das reicht dem Bachemer Ortsbeirat nicht als Begründung, um den Vorschlag für eine Tempo-20-Zone abzulehnen. Deshalb muss der Beigeordnete nun mit einer detaillierten Nachfrage rechnen.

Von unserem Mitarbeiter Jochen Tarrach