Hochwasser: Nicht jeder Flutschutz hält, was er verspricht

Nachdem der Scheitelpunkt des Hochwassers für die Rheingemeinden Bad Breisig und Brohl-Lützing sowie für die Stadt Remagen am Montagmorgen erreicht war, wird es laut Michael Zimmermann noch eine Weile andauern, bis sich die Fluten vollständig zurückgezogen haben.

„Die Pegelstände sinken nur ganz allmählich, eine Prognose ist schwierig“, sagt der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur. Ab wann etwa die Autofähren Linz-Kripp und Hirzmann zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wieder ihren Betrieb aufnehmen, wird auf den Firmenseiten im Internet bekanntgegeben.

Am Montag waren die Feuerwehren am Rhein weiter in Bereitschaft. In Oberwinter sind die zum Rhein führenden Gassen überflutet, ebenso die Wickchenstraße in Rolandswerth. Die B 9 blieb verschont. Ein Boots-Pendelverkehr stand den Anwohnern im besonders vom Hochwasser betroffenen Kripp bei Bedarf zur Verfügung.

Bei ihren Rundfahrten registrierte die Einsatzleitung mit Alexander Krahe und dem stellvertretenden Stadtwehrleiter Ingo Wolf auch Schwachstellen. Einige der Terrassen-Holzbauten am Remagener Rheinufer hatten sich losgerissen, sie wären also besser zuvor gesichert worden.

„Die teuren Schutzwände an dem Mehrfamilienhaus in der Kripper Quellenstraße 1 haben sich als Fehlinvestition erwiesen – sie sind nicht dicht“, mahnt Wolf. So drangen die Wassermassen bis zu einer Höhe von einem halben Meter in den Keller und die Tiefgarage des unmittelbar am Radweg gelegenen Gebäudes. Auch der Fahrstuhl wurde trotz Warnhinweis der Feuerwehr ins Kellergeschoss gefahren – Kurzschluss. „Zudem müsste die Einfahrt markiert werden, damit keines unserer Boote dagegen prallt“, ergänzte Achim Geil vom Bauhof. Enorm erleichtert hat die Arbeit der Kripper Feuerwehr der Kanal vom Sandweg in Richtung Flusslauf. Hierdurch können von der mobilen Einsatzstelle über einen Steg die Feuerwehrboote schnell zu den rund 40 eingeschlossenen Häusern gelangen.

„Es ist wichtig, dass sich die Leute, die zum ersten Mal ein Hochwasser erleben, besser vorbereiten, es herrscht bei vielen die Meinung vor: Uns wird schon geholfen“, beklagt Wolf die Grundhaltung mancher Anwohner. Sandsäcke füllen müsse beispielsweise schon jeder selbst. Ungefüllte Sandsäcke sind grundsätzlich an den Gerätehäusern Remagen, Oberwinter und Rolandseck erhältlich.

Bad Breisigs Wehrleiter Ronny Zilligen sieht die Situation wenig dramatisch. „Die meisten Anrufe kommen von Bürgern, die sich ängstigen, dass das Wasser in ihre Wohnungen dringt – dann sehen wir uns die Sachlage an und beruhigen die Leute oder geben Anweisungen, was sie tun können.“ An den Mehrfamilienhäusern im Bereich Fähre haben sich die Schutzvorrichtungen jedenfalls bewährt.

Wer Hilfe braucht, kann sich ans Bürgertelefon wenden: Remagen/Kripp 02642/992.608 und Bad Breisig 02633/475 31 32.

