Elite im Spitzenservice für verwöhnte Gäste stellt sich dem Wettbewerb

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Spitzenköche können noch so erfolgreich sein, wenn der Service am Tisch des Gastes nicht stimmt, verliert das gastronomische Genusserlebnis. Die Leistung von ausgebildeten Restaurant- und Hotelfachleuten steht selten so im Rampenlicht wie beim deutschlandweiten Wettbewerb der Vereinigung „L’Art de Vivre“ um den Preis für große Gastlichkeit.

Den Kandidaten beim Wettbewerb um den Preis für große Gastlichkeit darf kein Fingerabdruck auf den Gläsern entgehen. Clarissa Laufer, die sich als Teilnehmerin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler der Herausforderung stellt, entdeckt am Fehlertisch Unzulänglichkeiten.

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Spitzenköche können noch so erfolgreich sein, wenn der Service am Tisch des Gastes nicht stimmt, verliert das gastronomische Genusserlebnis. Die Leistung von ausgebildeten Restaurant- und Hotelfachleuten steht selten so im Rampenlicht wie beim deutschlandweiten Wettbewerb der Vereinigung „L’Art de Vivre“ um den Preis für große Gastlichkeit.

Schauplätze für die 13, nach einer Vorauswahl von der Jury eingeladenen Kandidaten waren gestern das International Wine Institute in Ahrweiler und das Restaurant „ Zur alten Post“ von Sternekoch Hans Stefan Steinheuer in Heppingen. Auch er schickte mit Clarissa Laufer eine bewährte Mitarbeiterin ins Rennen. Sie leitet den Service in den Poststuben.



Die Teilnehmer erwartete am Morgen im Wine Institute bei Alexander Kohnen ein Jury-Interview, eine Weinverkostung und ein schriftlicher Test zum Thema Wein und Kulinarik. Welche drei Rebsorten sind für Champagner zugelassen? Welchen Wein würden Sie zu einem lauwarmem Salat von grünem und weißem Spargel empfehlen? Was ist unter einer Laktose-Unverträglichkeit zu verstehen, mit welchen Konsequenzen für die Küche? Gäste perfekt verwöhnen zu können, erfordert nicht nur viel Hintergrundwissen, Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfreudigkeit, sondern auch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration. Am Fehlertisch im Restaurant „Zur alten Post“ mussten die Teilnehmer schon ein gutes Auge haben, um die Sitzabdrücke auf dem Stuhl zu erkennen, die der vorherige Gast hinterlassen hat. Jede noch so geringe Abweichung von den genormten Spielregeln des Eindeckens war zu entlarven. In der Raucher-Lounge sollten die Kandidaten das perfekte Zeremoniell beherrschen, einem Gast eine Zigarre zu kredenzen und eine Cognacempfehlung zu geben – insgesamt 24 Schritte vom Präsentieren über das Anschneiden, Anzünden, Überreichen und Anbieten des Digestifs.



Für Steinheuer, der die Idee des Wettbewerbs ebenso wie Kohnen unterstützt, ist ein solcher Vergleich auf hohem Niveau auch eine Möglichkeit, die Perspektiven auf Karrierechancen in diesem Beruf zu transportieren, der in Deutschland seiner Meinung nach zu wenig angesehen ist. Auch Klaus Sieker, Präsident der Vereinigung L’Art Vivre, die sich seit über 20 Jahren für Tafel-, Tisch- und Weinkultur im deutschsprachigen Raum engagiert, hält es für wichtig, den Service mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Beate Au