Die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Apollinaris ist für Pater Bartholomé wie ein Erntefest. Denn die große Zahl an teilnehmenden Pilgern belege, dass die Arbeit und das Eintreten für die Sache Gottes nicht umsonst sei. Durch die Wallfahrt würden viele neue Menschen für den Glauben angesprochen. „Die Freude am Herrn ist meine Stärke“ – unter diesem Leitspruch begann am Samstag mit der Hebung des in einer silbernen Büste aufbewahrten Reliquienhauptes des heiligen Apollinaris die Pilgerfahrt zu einem Heiligen, der der Legende nach noch ein Zeitgenosse des heiligen Petrus gewesen sein soll.

Der Remagener Pfarrer Frank Klupsch sowie Pater Bartholomé van Oudeheusden von der „Gemeinschaft von der gekreuzigten und auferstandenen Liebe“ entnahmen die silberne Büste dem steinernen Sarkophag in der Krypta, ...

Lesezeit für diesen Artikel (527 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.