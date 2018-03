800 Gramm Gras, 13 000 Euro: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Aus unserem Archiv

Remagen/Bonn

Die A 61 ist bekanntlich eine der Hauptrouten für Drogentransporte nach Süddeutschland und Südeuropa. Beamte von Zoll und Polizei schnappen auf der A 61 selbst und auf an ihr gelegenen Raststätten und Autohöfen immer wieder Drogenkuriere. So auch am Sonntagabend. Gegen 22.25 Uhr hat es auf der Tank- und Rastanlage Peppenhoven bei Rheinbach einen 27-jährigen Remagener erwischt.