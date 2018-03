Warnstreik bei Bito: Arbeit ruhte

Warnstreik bei Bito Lagertechnik: Eine Stunde lang ruhte am gestrigen Mittag die Arbeit von rund 70 Beschäftigten des Lagertechnikherstellers, die sich stattdessen auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen FC-Sportheim versammelten. Die Industriegewerkschaft Metall mit Sitz in Bad Kreuznach hatte zum Ausstand in der Schichtwechselstunde aufgerufen. Mit Transparenten, Fahnen, Westen, Reden und den obligatorischen Trillerpfeifen wollte die Streikenden dem Arbeitgeber zeigen, dass die Belegschaft hinter den Forderungen der IG Metall steht – ein wichtiges Trendbarometer auch für einen möglichen zweiten Schritt, ganztägige Warnstreiks, die ab Februar nicht auszuschließen seien, wie Gewerkschaftssekretär Ingo Petzold erklärte.

Rund eine Stunde lang legten gestern Mittag rund 70 Bito-Mitarbeiter die Arbeit nieder. Die Industriegewerkschaft Metall fordert 6 Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeitmodelle und hatte zum Warnstreik aufgerufen.

Foto: Martin Köhler

Denn auf die bisherige Forderung der IG Metall – 6 Prozent mehr Lohn und einen Rechtsanspruch auf eine wunschweise einzurichtende maximal zweijährige Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden – seien die Arbeitgeberverbände für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland laut Petzold nur „in lächerlichem Umfang“ eingegangen: Sie boten eine Einmalzahlung von 200 Euro für die Monate Januar bis März 2018 sowie eine Entgelterhöhung um 2 Prozent für die Zeit ab dem 1. April 2018 an. Das alles ist geknüpft an die Bedingung, dass es dafür die „bedarfsgerechte“ Möglichkeit der Verlängerung der Wochenarbeitszeiten über die 35-Stundenwoche hinaus geben müsse.

Bei Dividenden teils im zweistelligen Prozentbereich und in Zeiten der Hochkonjunktur sei die Gewerkschaftsforderung „völlig gerechtfertigt“, meinten deren Vertreter. Die Arbeitszeitverkürzung sei sogar die erste Forderung dieser Art seit den 90er-Jahren, kehrte Ingo Petzold hervor. Ferner sei es nicht von der Hand zu weisen, dass Wochenendarbeit, Schichtarbeit, schnelleres und kundennahes Arbeiten jedem Beschäftigten immer mehr abverlangten. Das sei aber der falsche Weg: „Wir brauchen Arbeit, die zum Leben passt“, betonte der Gewerkschaftsfunktionär in Meisenheim vor der Bito-Belegschaft. Weil sich die Fronten derzeit nicht bewegten, rufe man nunmehr seit Anfang Januar zu rund 20 Warnstreiks im Bezirk auf: War man am Dienstag im Hunsrück und am Mittwoch in der Nordpfalz, so wird am heutigen Donnerstag in Idar-Oberstein gestreikt. Auch in Bad Kreuznach und Bockenau wolle man zu weiteren Arbeitsniederlegungen auffordern, so Petzold.

Das hörte der 13-köpfige Bito-Betriebsrat gern, wie Vorsitzender Hans-Jürgen Eisebraun bestätigte: „Jedem Mitarbeiter sollte klar sein, um was es geht.“ Trotzdem sei man mit der Teilnahme von rund 70 Streikenden zufrieden. Im Bito-Werk Lauterecken gab es am Dienstag einen Infostand. Immerhin ein Mitarbeiter von dort, Schwerbehindertenbeauftragter Michael Henrich, fand den Weg glanabwärts. Hendrichs vertritt derzeit die Interessen von rund 25 behinderten Arbeitern bei Bito. Den bislang letzten Warnstreik bei Bito gab es im Februar 2015.

Die IG Metall Bad Kreuznach vertritt die Interessen von rund 6800 Mitgliedern. Laut Sekretär Ingo Petzold gewann seine Gewerkschaft allein in den vergangenen vier Jahren rund 1000 Mitglieder hinzu.

Von unserem Reporter Martin Köhler