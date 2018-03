Unfall auf der B 41 bei Hargesheim: Drei Fahrzeuge beteiligt, zwei Leichtverletzte

Drei Fahrzeuge waren in einen Unfall mit zwei Leichtverletzten am Freitagabend auf der B 41 bei Hargesheim verwickelt.

Freitagabend, 17.46 Uhr: Eine 20-jährige Frau hatte mit ihrem Pkw eine Panne auf der B 41 und musste deshalb zwischen der Abfahrt Rüdesheim und der Abfahrt Roxheim (in Fahrtrichtung Bad Sobernheim) auf dem rechten Fahrstreifen halten, da es an dieser Stelle keinen Standstreifen gab. Ein 21-jähriger Mann kam mit seinem Pkw kurz darauf hinter dem Pannenfahrzeug zum Stehen. Nachdem er die Warnblinker an seinem Pkw angeschaltet hatte, stieg er aus dem Fahrzeug um zu helfen. Gerade als der 21-Jährige ein Warndreieck aufstellen wollte, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der B 41. Er konnte die beiden stehenden Pkw erst im letzten Augenblick wahrnehmen und zog, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, auf den linken Fahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Pkw die linke Fahrspur und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er auf dessen Heck prallte. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug mit der Front seines Pkw in die Mittelleitplanke ein. Der Pkw drehte sich schließlich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Pkw des 34-Jährigen rutschte zur Seite und kollidierte dort seitlich mit dem stehenden Pkw des 21-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Die beiden Männer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die B 41 musste im Rahmen der Unfallaufnahme für einige Zeit in Fahrtrichtung Bad Sobernheim gesperrt werden.