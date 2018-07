Der Kreuznacher Jahrmarkt lebt nicht nur von seiner mehr als 200-jährigen Tradition, sondern auch von den Neuheiten und Attraktionen bei den Fahrgeschäften. Davon gibt es 2018 wieder eine ganze Reihe. Auch hier gilt: „The show must go on“ – höher, schneller, aufwendiger. Noch dauert es ein paar Wochen, aber die Vorfreude wächst schon jetzt. Das große fünftägige Volksfest auf der Pfingstwiese beginnt immer am dritten Freitag im August. In diesem Jahr heißt es vom 17. bis 21. August „nix wie enunner“.

Ihre Premiere feiert die Achterbahn Wilde Maus XXL von Max Johannes Eberhard. Die Weiterentwicklung des mehr als 100 Jahre alten Klassikers ist einzigartig, präsentiert sich als Eventachterbahn. Als erste transportable ...

Lesezeit für diesen Artikel (622 Wörter): 2 Minuten, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.