Kurz und gut: Hackenheimer feiern ihren Zug [Fotogalerie]

Ließe man sich von nackten Zahlen beeindrucken, könnte man meinen, der Hackenheimer Rosenmontagsumzug sei mit seinen drei Wagen verzichtbar. Weit gefehlt, der Hackenheimer Umzug ist stets ein liebvoll inszenierter Anziehungspunkt – gerade weil er nicht so ellenlang ist und trotzdem vieles bietet.

Auch der Wagen der Fidele Wespe durfte nicht fehlen. Bildeten Anfang und Ende des Rosenmontagsumzuges: die Instrumentalisten des Hackenheimer Musikvereins. Beste Stimmung auf dem Wagen der Hackenheimer Nachteulen – auch und vor allem durch den Nachwuchs. Hier zu sehen: Fastnachtsveteran Recai Simsek (Bildmitte). Biene und Löwe: Diese beiden jungen Fastnachtsfans bildeten ein süßes Duo. Dieser kleine Fastnachtsbesucher blickt noch etwas skeptisch drein. Kollegenhilfe aus Bad Kreuznach: auch der Wagen der Fidele Wespe durfte nicht fehlen. Das Foto aus den 1970er-Jahren entstammt dem Fundus von Carmen Franzmann. Der Posaunist im roten Bademantel ist der ehemalige Ortsbürgermeister Willi Kaul. Der Tubaspieler im gelben T-Shirt (links davon) ist Franz Enders, ehemaliger Beigeordneter der VG Bad Kreuznach und Vorsitzender des TuS Hackenheim.



Foto: privat – Marian Ristow 8 von 9 Foto: Marian Ristow » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Zug hat seine Tradition – das bezeugt nicht nur das historische Foto aus den 1970er-Jahren, sondern auch die Zuschauerzahl des relativ kurzen Umzuges. Drei Wagen, zwei Fußgruppen und ein historisches Feuerwehrfahrzeug lockten auch in diesem Jahr rund 2000 Zuschauer in die Weinbaugemeinde an der Grenze zu Rheinhessen.

Der Hackenheimer Zug ist kurz, aber gut. Und bedeutet den Hackenheimern eine Menge. Und er sorgte vor allem bei den vielen kleinen, bunt kostümierten Besuchern für leuchtende Augen und mit Kamelle gefüllte Jackentaschen. Auch wenn die Wetterkapriolen nicht ausblieben: Sonnenschein, Windböen und sogar Schnee- und Hagelfall wechselten sich während des Zuges munter ab.

Die Vorhut bildete wie in jedem Jahr der Hackenheimer Musikverein Gemütlichkeit, der durch strammes Marschtempo und clevere Abkürzungswahl schnell wieder ans Ende des Zuges anschloss und so Anfang und Ende des närrischen Lindwurms bildete. Die Wagen der gastgebenden Nachteulen, der Hackenheimer Hütchenheber und der befreundeten Fidele Wespe aus Bad Kreuznach waren das Herzstück der närrischen Fahrt. Marian Ristow