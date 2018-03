KH-Landkreis rutscht ins untere Mittelfeld ab

Kreis Bad Kreuznach. Der Kreis Bad Kreuznach verliert im Ranking der Regionen auffällig an Boden: In der aktuellen „Focus“-Rangliste der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte belegt er nur noch Platz 285. Zum Vergleich: Bei der letzten Erhebung 2015 hatte es noch zu Rang 228 gereicht.

Bei Wachstum und Jobs hapert es im Kreis: Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes Foto: picture alliance

Beunruhigend ist vor allem das schwache Abschneiden in der Kategorie Wachstum und Jobs, wo es auf die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt je Einwohner) und die Arbeitslosenquote ankommt. Da landet der KH-Kreis sogar nur auf Platz 339, während beispielsweise der Rhein-Hunsrück-Kreis auf diesem Feld in Rheinland-Pfalz mit Platz 20 Silber hinter dem Goldmedaillengewinner Westerwaldkreis (5) holt.Wie immer bei solchen Ranglisten stellt sich die Frage, wie aussagekräftig die „Focus“-Tabelle ist. Einfach wegwischen lassen sich die Zahlen definitiv nicht: Schließlich werden in regelmäßigen Abständen 21 Einzelindikatoren in fünf Disziplinen miteinander verglichen. Wo siedeln sich Firmen an und schaffen Arbeitsplätze? Wie hoch ist die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt je Einwohner)? Wo stimmt die Infrastruktur, wie stark ist schnelles Internet verbreitet, wo kann man sicher leben? Das und vieles andere mehr hat der Kölner Forscher Wolfgang Steinle mit seinem Team für das Nachrichtenmagazin recherchiert.

Fest steht, dass es im Kreis Bad Kreuznach ein Ost-West-Gefälle gibt, das in dieser Rangliste nicht differenziert betrachtet wird. Allerdings reicht die Nähe der Stadt Bad Kreuznach und der umliegenden Verbandsgemeinden zum prosperierenden Rhein-Mainz-Gebiet nicht, um unter dem Strich das Abrutschen des Landkreises ins untere Mittelfeld zu verhindern. Die Nachbarn stehen fast durchweg besser da – allen voran der Kreis Mainz-Bingen, der sich, vor allem dank seines Zugpferds Boehringer, von Platz 48 auf Rang 7 verbessert und damit erstmals den Sprung unter die Top 10 schafft. Aber auch Alzey-Worms (Platz 139, 2015: 167), der Rhein-Hunsrück-Kreis auf Platz 147 (154) und inzwischen auch der Donnersbergkreis auf 241 (251) liegen weit vor Bad Kreuznach. Nur Kusel auf 357 (312) und Birkenfeld auf 311 (364) schneiden schlechter ab. Wobei der Abstand zum BIR-Kreis deutlich kleiner geworden ist.

Woran liegt's? Ein halbwegs gutes Ergebnis schafft der Kreis Bad Kreuznach mit Platz 210 nur in der Kategorie Einkommen und Attraktivität, während Mainz-Bingen da wenig überraschend mit Platz 16 ganz weit vorn landet. Dabei werden die Höhe der Arbeitsentgelte, die Haushaltseinkommen sowie der Wanderungssaldo aus Zu- und Wegzügen berücksichtigt. Auch bei den Firmengründungen sieht es nicht schlecht aus – Platz 225, während beispielsweise Alzey-Worms einen hervorragenden Rang 32 noch deutlich vor Mainz-Bingen (74) belegt. Diese Kategorie ist laut Focus ein Maßstab für die wirtschaftliche Aufbruchstimmung einer Region. Gemessen wurden die Gewerbeanmeldungen und der Saldo der Ab- und Anmeldungen. Neu ist als zunehmend wichtige Voraussetzung die Verfügbarkeit und Verbreitung von schnellem Internet (mindestens 50 Mbit/s) hinzugekommen.

Bei der Lebensqualität muss sich der KH-Kreis mit Platz 240 begnügen. Alzey-Worms schafft es auf Platz 124, Mainz-Bingen sogar auf 41. Dabei geht es um Sicherheit (Straßenkriminalität, Wohnungseinbrüche), Nachwuchs (Arbeitskräftepotenzial der 10- bis unter 25-Jährigen), die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei den Löhnen, das Risiko von Altersarmut (Quote der Empfänger von Grundsicherung ab 65), Gesundheit (gemeldete Krankheitstage), die Infrastruktur (kommunale Steuereinnahmen) und die Trinkwasserqualität (Nitratgehalt im Sickerwasser).

Noch schlechter sieht es mit Platz 284 bei Produktivität und Standortkosten aus. Dabei wird die Frage beantwortet. welche Wertschöpfung Angestellte mit ihrer Arbeit erzielen (Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde) und wie hoch die Steuerbelastung für Betriebe ist (Gewerbesteuerhebesatz). Da können Alzey-Worms (Platz 105), aber auch der Donnersbergkreis (88) und Mainz-Bingen (16) erheblich mehr Pluspunkte als Bad Kreuznach sammeln.

Von Kurt Knaudt