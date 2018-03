Hoffnungen zerschlagen: Zirkus Danielo kommt wohl auch nicht in Staudernheim unter

Die Zukunft des Zirkus Danielo, der auf seiner Suche nach einem Winterquartier Anfang Dezember auf der Pfingstwiese gestrandet war, bleibt ungewiss. Bis 2. Januar hatte die Stadt der Familie eine Schonfrist eingeräumt. Zirkuschefin Monja Rojan sollte sich um Alternativstandorte bemühen – vergebens.

Monja Rojan mit ihrer Enkelin Foto: Gustl Stumpf

Jetzt musste sie sich erneut bei Stadtrechtsdirektorin Heiderose Häußermann melden. „Ich habe an ihre Menschlichkeit appelliert“, sagt Monja Rojan. Eine Lösung fand sich nicht. Sie muss weitersuchen.

Dabei gab es zwischenzeitlich Hoffnung auf einen Standort: Michael Hoffmann aus Staudernheim setzt sich gemeinsam mit einer Bürgerinitiative (BI) dafür ein, den Zirkus dort unterzubringen. „Ich dachte, das ginge ganz unbürokratisch. Dass es dann so ein Akt wird, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt er.

Der teils geschotterte, teils gepflasterte Vorplatz der VfL-Halle sei ein geeigneter Ort für den Zirkus. Zusätzlich versuche er, Platz für einige Fahrzeuge der Familie auf dem Sobernheimer Johannisplatz und eine naheliegende Wiese für die Tiere zu organisieren. Mit einer Unterschriftenliste suchte die BI – allen voran Katica Buhr, die von Haus zu Haus zog – Unterstützung in der Bürgerschaft.

Doch letztlich gibt es zu viele Gründe, die gegen eine Unterbringung auf dem Hallenvorplatz sprechen, wie Ortsbürgermeister Hans Helmich erläutert. „Im Sommer wäre das gar kein Problem“, sagt Helmich, der das Gelände in der warmen Jahreszeit schon anderen fahrenden Betrieben zur Verfügung gestellt hat.

Im Winter tun sich dabei allerdings Schwierigkeiten auf: Die notwendige Wasserversorgung müsste je nach Temperatur an- und abgestellt werden. Die Stromversorgung muss im Trockenen stehen. Das Hochwasser und das Wetter im Allgemeinen machen also nicht nur in Sachen Bodenqualität Probleme.

Zusätzlich würde der Zirkus die Baustellenzufahrt zum Kindergarten blockieren. Und schließlich dient der Vorplatz dauerhaft als Parkplatz – insbesondere während der Fastnacht. Zu den Sitzungen kommen rund 300 Personen. „Wo sollen die ganzen Autos hin?“, fragt Helmich. Ein bisschen unfreiwilliger Sarkasmus schwingt übrigens im Motto der Bachschnooge mit: „Schnooge im Zirkus – Manege frei!“ Désirée Thorn